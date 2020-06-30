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Стало известно, сколько денег Китай ежегодно выделяет Беларуси

30.06.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый год Беларусь получает от Китая около 130 миллионов долларов технико-экономической помощи, рассказал журналистам на церемонии начала строительства национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта первый вице-премьер Николай Снопков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Снопкова, который до недавнего времени был послом в Китае, технико-экономическая помощь Китая — это не совсем простая экономическая субстанция.

— За 8 лет до 2015 года мы получили такого вида помощи около 130 млн долларов. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем 130 млн долларов технико-экономической помощи. Она идет на социальное жилье, на общежития, на инфраструктуру. Теперь вот она пришла в строительство двух фундаментальных спортивных объектов (стадиона и бассейна. — Прим. TUT.BY). В совокупности освоенная и реализуемая технико экономическая помощь Китая составляет больше полумиллиарда долларов. С учетом проектируемых объектов, на горизонте в течение 3−4 лет, это будет 800 млн долларов. И это не говоря об инвестициях, торгово-экономической сфере и общественно политических аспектах.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что же касается стадиона и бассейна в частности, то на строительство каждого из них Китай потратит около 120 миллионов долларов.

Отметим, что в Беларуси Китай как минимум модернизировал цементные заводы, построил завод «Джили», создает индустриальный парк «Великий камень», строит новое посольство на престижной площадке, а также присматривается к площадкам в Минской области для создания туристического комплекса (поселка) с национальным китайским колоритом. Все эти проекты тянут на миллиарды долларов. Поэтому технико экономическая помощь Китая — это своеобразная благодарность за право реализовывать в Беларуси масштабные проекты.

Но не обошлось в таком экономическом сотрудничестве и без неприятностей. Так, из-за срыва сроков сдачи светлогорского завода беленой сульфатной целлюлозы белорусские власти разорвали контракт с китайским генподрядчиком и достраивали его своими силами. Также пришлось заменить неопытного китайского подрядчика на строительстве бумажной фабрики в Добруше на опытного австрийского. За все это тоже, по-хорошему, нужна какая-никакая компенсация. Это все логично покрывать за счет технико-экономической помощи.

Как минимум КНР финансирует в Беларуси и другие проекты — строительство общежития в Студенческой деревне, строительство больницы в Боровлянах, а также возведение около десяти жилых домов.

 
 
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Объем помощи серьезно возрос после 2015 года.
 
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