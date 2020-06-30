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Пункт сортировки и переработки ягод откроют 3 июля в Пинском районе
30.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Производственное здание возвели вблизи деревни Селище. На его строительство ушло около года. В пункте сортировки установлена машина для электронной очистки ягод. Она позволяет перебрать за смену более 8 т. Для участка по переработке закуплена линия по производству цукатов. В месяц с конвейера там будет сходить свыше 1 т различной продукции.
В «Полесских журавинах» основные культуры — клюква и голубика, под которые выделено более чем по 80 га. Несколько лет назад в хозяйстве заложили 5 га японской айвы. В прошлом году получили ее первый промышленный урожай — 10 т ягоды.
В пинском хозяйстве в первую очередь нацелены на насыщение внутреннего рынка. Также витаминная продукция экспортируется, в том числе в Россию, страны Европы.
ОАО «Полесские журавины» создано на базе Пинской клюквенной плантации. Предприятие находится в собственности Пинского района. Оно специализируется на выращивании ягод и другой сельхозпродукции, а также заготовке дикорастущих ягод и грибов.
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