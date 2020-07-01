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«Коррупционеры - в Гималаи, жулики - вон!» Что обещал Лукашенко-кандидат в Витебске в 1994-м

01.07.2020 08:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1994 году, на первых в Беларуси выборах президента, Александр Лукашенко — тогда директор совхоза «Городец» в Могилевской области и депутат Верховного Совета, — во время агитации лично ездил по стране и общался с потенциальными избирателями. Побывал он и в Витебске — городе, куда потом, став главой государства, он будет приезжать как минимум раз в год, на фестиваль «Славянский базар». Что обещал тогда будущий президент витеблянам, TUT.BY узнал из местных газет за июнь 1994 года.


Александр Лукашенко. 1994 год. Фото: Reuters

От Лукашенко досталось не только его соперникам на выборах, но и витеблянам, которые упрекнули его в косноязычии

Встреча кандидата в президенты Александра Лукашенко с избирателями в Витебске проходила 16 июня 1994 года в областной филармонии. Через пять дней, 21 июня, репортаж с этого события опубликовала городская газета «Витьбичи».

В зале филармонии, по подсчетам корреспондента, собралось около 500 человек. «Балконы, впрочем, остались пустыми», — замечает автор. Когда Лукашенко появился на сцене, многие встали и зааплодировали. Однако процентов 10 пришедших остались сидеть, «не поддавшись общей эйфории».

Первым выступил доверенное лицо кандидата Виктор Кучинский. Он показал витеблянам «красочный плакат-портрет Кебича (Вячеслав Кебич — председатель Совета Министров Беларуси с 1990 по 1994 годы, один из соперников Лукашенко на выборах в 1994 году. — Прим. TUT.BY) и „маленькую предвыборную листовку“ Лукашенко».

Кучинский рассказал, как противники вредят Лукашенко. Так, его листовки сразу же срывают со стен люди, которые ходят за расклейщиками, а «мафиози запугивают первого белорусского борца с коррупцией анонимными телефонными звонками».

Затем выступил сам Александр Лукашенко. Как отмечает журналист, он «два часа яростно „крыл“ конкурентов». Речь его была полна «гневных эпитетов и нелестных сравнений». В частности, он пообещал, что когда его выберут президентом, «коррупционеры улетят в Гималаи».

Попало и слушателям: «Доставалось и тем из сидящих в зале, кто посмел проявить настырность, расспрашивая кандидата об его отношении к алкоголю, упрекал в косноязычии».


Газета «Витьбичи» за 21 июня 1994 года. Из архива Витебской областной библиотеки

Первый указ в роли президента: «Всех жуликов — вон!»

Кандидату в президенты передавали записки из зала. Лукашенко пошутил, что к нему собралось «два килограмма вопросов».

Один из слушателей спросил, правда ли, что претендент на пост главы государства намерен сократить половину всех чиновников в стране.

— Да, так записано в моей программе. И мы это сделаем к 1 января (1995 года. — Прим TUT.BY).

Между витеблянами и будущим президентом состоялся такой диалог:

" - Как вы собираетесь выводить страну из кризиса?

— К 1 января я верну всех сокращенных на фабриках и заводах на их рабочие места. Пенсионеры должны получать не меньше, чем стоит минимальная потребительская корзина, это около 600 тысяч рублей. За наши «сгоревшие» вклады в сберкассах каждый должен получить по одному-два телевизора на ту же сумму.

— Как вы ослабите налоговый пресс на производителя?

— Это мы решим вместе, когда я стану президентом.

— Какая ваша цель в жизни?

— Решать насущные проблемы людей. Я человек микроуровня, производства, а не макроуровня.

— Что вы будете строить — капитализм или социализм? Ведь третьего не дано!

— Я буду строить третье.

— Какой у вас рейтинг?

— Я на первом месте.

— Кто вас охраняет?

— «Афганцы», за что им я очень благодарен.

— Где вы наберете пополнение в команду, если победите?

— Премьеры и вице-премьеры будут стоять ко мне в очередь, выберу из них.

— Каким будет ваш первый указ?

— Всех жуликов — вон! — пообещал претендент совсем в духе Жириновского, от которого так активно открещивался весь вечер".

Провожали Лукашенко «бурными овациями».

Лукашенко-кандидат обещал, что будет поддерживать предпринимателей

На встрече Лукашенко с потенциальными избирателями присутствовал и корреспондент областной газеты «Народнае слова» (теперь «Витебские вести»). Примечательно, что репортаж соседствует на одной полосе с материалом «Чего Зенон не будет делать», в котором сторонники тогдашнего главы БНФ, кандидата в президенты Зенона Позняка развенчивали мифы, которые о нем ходили.


Газета «Народнае слова» за 21 июня 1994 года. Из архива Витебской областной библиотеки

Репортаж «Народнага слова» вышел под заголовком «А. Лукашенко: Мы никогда не будем вам врать». Претендент на пост главы Беларуси заявил витеблянам:

«Я вам не обещаю молочных рек и кисельных берегов. Я обещаю вам только одно: во-первых, честность и порядочность власти. Мы никогда не будем вам врать. Во-вторых, мы установим управляемость экономикой. К 1 января 1995 года мы вернем всех рабочих на свои места. Мы договоримся с Россией и заключим выгодный для нас договор. Мы не будем занижать доходы населения. Я выступаю за государственное регулирование цен. Мы поддержим честных и порядочных трудяг. И, наконец, мы окончательно прекратим разграбление государства. Все это нам под силу».

Лукашенко на встрече в Витебске пообещал, что намерен «поддержать предпринимателей»:

«Когда у меня состоялась с ними встреча, они сказали, что у них скопилось разными путями приличное состояние. Я их попросил: давайте поделимся. Хоть наполовину. Мне — для того, чтобы выполнить главную цель, которую я перед собой ставлю: отвести народ от пропасти. Хотя бы на шаг, хотя бы на полшага. Если вы мне поможете, говорю я им, я буду с вами сотрудничать. Через трое суток пришел ответ: мы готовы…».

Впоследствии Лукашенко не раз нападал на предпринимателей. Уже совсем скоро, в 1995 году, он сказал про белорусских бизнесменов: «Их надо стряхнуть, как вшивых блох!». Выражение пошло в народ и стало одним из самых скандальных заявлений Лукашенко за уже 26-летнюю историю его правления.

16 июня 1994 года Лукашенко признался витеблянам, что в предвыборной гонке трудно не только ему, но и членам его семьи: «Я сегодня вынужден прятать свою семью». Но в этой борьбе он «не имеет права отступать».

«Покушение под Лиозно» подогрело интерес к кандидату Лукашенко

Как сообщала газета «Віцебскі рабочы», Лукашенко встретился с избирателями не только в областном центре, но и в Лиозненском и Дубровенском районах. «Людзей сабіралася шмат, — отмечало издание. — Цікавасць да сустрэчы з А. Лукашэнкам прыцягвалі ў апошнія дні інфармацыі аб замаху на жыццё кандыдата ў прэзідэнты».


Лиозненская районная газета «Сцяг перамогі» за 21 июня 1994 года. Из архива Витебской областной библиотеки

Покушение под Лиозно — спорный факт в биографии президента. По версии, озвученной его тогдашней командой, следовало, что 16 июня в 23 часа 10 минут на 24-м километре дороги Витебск — Лиозно «Мерседес», в которой ехали Лукашенко, Иван Титенков и Виктор Шейман, было произведено два выстрела из обогнавшего их автомобиля. Одной пулей была повреждена левая задняя дверь машины. Кто на самом деле стрелял в кандидата, доподлинно неизвестно. Авторы оппозиционных книг придерживаются мнения, что это «чистая инсценировка».

В Лиозно Лукашенко поехал из Витебска. Встреча с жителями райцентра прошла в местном кинотеатре, сообщает газета «Сцяг перамогі». Кандидат «расказаў аб магчымых шляхах выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу, у якім яна апынулася. З вуснаў выступаючага прагучала і крытыка ў адрас цяперашняга ўрада».

Что касается инцидента «с покушением на жизнь» Лукашенко, районная газета уделила этому событию минимум строк: «Старшыня Савета Міністраў рэспублікі В.Ф.Кебіч назваў гэты факт, выступаючы па радыё, загадзя спланаванай правакацыяй».


Газета «Витьбичи» за 18 июня 1994 года. Из архива Витебской областной библиотеки

В газетах 1994 года была демократия, они печатали разные мнения. Так, в тех же «Витьбичах» вышла заметка от имени жителей города, противников тогдашнего главы правительства страны Вячеслава Кебича, в которой утверждалось: «Мы считаем, что выбирать можно только А. Лукашенко, который стоит за правду».

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В 1994 году, на первых в Беларуси выборах президента, Александр Лукашенко - тогда директор совхоза «Городец» в Могилевской области и депутат Верховного Совета, во...
 
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