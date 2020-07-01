«Это самое сокровенное желание Волоха». Глава Московского района Минска рассказала о судьбе «Грушевского Посада»

По словам главы администрации секции 1 и 2 дома №3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности всего лишь 30%. Дом номер №4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.

- Я хочу сказать, что мы постоянно работаем с инвестором в этом направлении, но не всегда выполняются те обязательства, которые он на себя берет. Как любому уважаемому человеку, хочется верить, что если человек говорит, то это должно быть исполнено, - рассказала Татьяна Колядка. – Хочу сказать, что со слов руководителя Жилстройкомплекта (я сама лично с ним разговаривала), у руководителя ЖСК самое сокровенное желание - выполнить свои обязательства перед дольщиками и ввести в эксплуатацию жилые дома.