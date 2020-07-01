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«Это самое сокровенное желание Волоха». Глава Московского района Минска рассказала о судьбе «Грушевского Посада»
02.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко встретилась с жителями района, где ответила на их вопросы. Затронул чиновник и судьбу жилого комплекса «Грушевский Посад», который возводит известный застройщик Жилстройкомплект (ЖСК). Татьяна Колядка назвала «крайние» сроки, которые отвел Мингорисполком для возобновления строительства, иначе объект передают новому инвестору.
По словам главы администрации секции 1 и 2 дома №3 должны были быть сданы в эксплуатацию еще в конце июля 2019 года. Сейчас их готовность составляет 93%. Секции 3 и 4 этого же дома должны были быть сданы в апреле 2020 года. Их процент готовности всего лишь 30%. Дом номер №4 и вовсе не начинали возводить, хотя по планам он должен был быть сдан к концу этого года.
- Я хочу сказать, что мы постоянно работаем с инвестором в этом направлении, но не всегда выполняются те обязательства, которые он на себя берет. Как любому уважаемому человеку, хочется верить, что если человек говорит, то это должно быть исполнено, - рассказала Татьяна Колядка. – Хочу сказать, что со слов руководителя Жилстройкомплекта (я сама лично с ним разговаривала), у руководителя ЖСК самое сокровенное желание - выполнить свои обязательства перед дольщиками и ввести в эксплуатацию жилые дома.
Глава администрации рассказала, что Илья Волох (руководитель компании Жилстройкомплект), предоставил заверения и сам указал сроки, когда приступит к достраиванию жилого комплекса. Татьяна Колядка назвала эти сроки – «окончательными».
- При невыполнении этих заверений в Мингорисполкоме уже подготавливаются и разрабатываются документы по подготовке указа президента Республики Беларусь о передаче этого объекта другому инвестору, - добавила глава администрации.
Крайние сроки, которые озвучила чиновник:
· жилой дом №3 (секция №1,2) – возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом №3 (секция №3,4) – возобновление работ в июле 2020 года;
· жилой дом №4 (секция №1,2) – начало работ в августе 2020 года.
Чтобы подтвердить намерения застройщика достраивать жилой комплекс, администрация района делала запрос в департамент финансовых расследований (ДФР), где подтвердили, что компания платежеспособна. Однако, по словам Татьяны Колядка, на следующей неделе у первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевского будет проходить совещание о подготовке проекта указа о передаче другому инвестору. На совещании будут присутствовать не только компетентные органы (начиная с КГК и прокуратуры и заканчивая департаментом по ценным бумагам), но и представители других застройщиков.
- Еще раз повторю, что я вчера разговаривала лично с Волохом, и вот у него основная цель – реализовать проект и рассчитаться со всеми дольщиками, чтобы вам предоставить ваши квартиры. Это у него основное желание. Я это четко слышала, несколько раз он это говорил. Но я прекрасно понимаю, что за словами должны быть действия. А действий мы не видим, - поделилась Татьяна Колядка. – Самое лучшее, конечно, чтобы Волох реализовал свой проект сам. Он мне озвучил, что продал свой офис и ждет, как только поступят деньги, то он начинает строительство. Вот он именно озвучивал, что достроит за деньги от офиса.
Также руководитель ЖСК пообещал администрации района, что продаст свои активы в Кобрине, в том числе и Кобринский консервный завод (
Также чиновник рассказала, что еще в мае Мингорисполком получил от Волоха письмо, где руководитель ЖСК заверял, что ему 31 мая должны выдать в Польше кредит на 3 890 000 евро. Однако дальше этих заверений дело не дошло. Деньги на счет Жилстройкомплекта не поступили.
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«Это самое сокровенное желание Волоха». Глава Московского района Минска рассказала о судьбе «Грушевского Посада»
Сегодня глава администрации Московского района Минска Татьяна Колядко встретилась с жителями района, где ответила на их вопросы. Затронул чиновник и судьбу...
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