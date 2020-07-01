Высокая концентрация лидеров

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Так можно коротко охарактеризовать коллектив кормозаготовителей СХФ им. Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП». Свидетельством тому служат их результаты в заготовке кормов первым укосом.

Сергей Аникеенко, механизатор с 33-летним опытом работы, на протяжении уже многих лет является лидером в заготовке кормов. Не стала исключением и кормозаготовка в 2020 году. На 29 июня он прочно удерживает первое место среди работающих на измельчении зеленой массы. Его результат — 4675 т с начала заготовки.

Сергея Владимировича корреспонденты «Дняпроўскай праўды» застали на уборке тимофеевки. Механизатор доброжелательно согласился остановиться на несколько минут и рассказать о ходе заготовки кормов и условиях труда.

— Сергей Владимирович, сколько длится ваш рабочий день?

— Согласно графику, рабочий день начинается в 7 утра. Но до этого момента стараюсь убедиться в исправности техники и ее полной готовности к работе на результат. А завершение рабочего дня в основном зависит от погоды. Лето радует ясными днями, поэтому на полях нас можно видеть до заката. Скосить как можно больше — в моих интересах, за достойную работу — достойная заработная плата.

— Как проводите обеденный перерыв?

— Все, кто работает в поле, собираются в одном месте. А во время приема пищи, обсуждаем какие-то рабочие моменты, либо о чем-то своем разговариваем, шутим. Обед — это время немного отвлечься, расслабиться и настроиться на дальнейшую работу.

— Ставите ли Вы перед собой определенную задачу в начале рабочего дня? Или секрет Вашей продуктивности кроется в чем-то другом?

— В среднем в день получается заготовить 220-300 тонн. Этот показатель стараюсь повышать. Однако назвать это обязательной задачей не берусь, ведь в работе с техникой нельзя исключить вероятность поломки. Может что-то случиться и с техникой на отвозке. Да и погодные условия не всегда отвечают нашим желаниям. В остальном, работа спорится и приносит удовольствие.

— Ощущается ли дух соперничества в коллективе трактористов-машинистов?

— Мы работаем на одну цель — заготовить достаточное количество высококачественного корма. У нас слаженный, дружный коллектив, все друг друга давно знают и помогают. Соревнования у нас только со своим вчерашним результатом, который хочется улучшить.

— Что Вас вдохновляет на протяжении стольких лет ударно трудиться, давать фору многим механизаторам?

— Мне интересно то, чем я занимаюсь, и уже делюсь эмоциями со своим трехлетним внуком Макаром — сыном моей старшей дочери. Сейчас он гостит у нас в Буде, прокатился на тракторе с дедушкой. Он — парень столичный и для него это все ново. Мне приятно его удивлять. Поддержка семьи — это серьезный стимул, который придает работе смысл. А дружный коллектив СХФ им.Смирнова — значительный и приятный бонус в профессии.

Анна ХАДКЕВИЧ