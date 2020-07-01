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Валютная либерализация завершается: белорусы смогут хранить деньги и инвестировать в любой точке мира

01.07.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси завершается процесс либерализации валютной сферы. В конце мая во втором чтении был принят проект закона «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». О том, что меняется после вступления документа в силу, рассказали руководитель cубпрактики компании REVERA Ольга Полозова и младший юрист компании Полина Кулаченко.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— В контексте концептуально нового подхода к регулированию валютных и внешнеэкономических отношений текущий проект закона предусматривает новый уровень свободы инвестирования за рубеж физическим лицам — резидентам и белорусским компаниям, — отмечают юристы.

Первый этап либерализации произошел в марте 2019. Тогда были сняты ограничения для физических лиц в отношении открытия счетов за рубежом, а для компаний — в отношении совершения валютных операций, связанных с движением капитала.

Регулирование сегодня

 

Частные лица

Компании

открытие счета за рубежом

+

-

внесение вклада (деньги, ценные бумаги) в уставный фонд иностранной компании,

-

+

приобретение акций иностранной компании при распределении среди учредителей

-

+

приобретение иностранных ценных бумаг

-

+

приобретение недвижимости за границей

-

+

передача денежных средств нерезидентам в доверительное управление

-

+

расчеты по гарантии, поручительству

-

+

выдача займов нерезидентам

-

+

получение займов от нерезидентов

+

+

С момента вступления нового закона в силу все ограничения будут сняты.
Что это означает на практике и какие возможности дает для белорусских жителей и бизнеса?

— Если сказать коротко, то белорусы смогут свободно распоряжаться своими денежными средствами, начиная с хранения и заканчивая любой законной формой инвестирования в любой точке мира, — рассказывают юристы.

Как пример, белорусская компания сможет открыть счет в юрисдикции, где генерирует основной доход (например, получает выручку от продажи программного обеспечения в США). Это важное изменение для целого сегмента экономики — решается вопрос вывода средств с ряда зарубежных площадок, которые традиционно отказываются перечислять деньги в Беларусь. После чего средства могут быть свободно переведены на счет в Беларуси.

— Другой практически важный аспект для многих компаний — это свобода инвестировании выручки за рубежом в ценные бумаги (многие иностранные банки оказывают консалтинговые инвестиционные услуги), передача в доверительное управление или размещение в качестве депозита, — отмечают эксперты.

Частные лица уже сейчас могут свободно открывать счета в иностранных банках, а после вступления нового закона в силу — приобретать недвижимость за границей, учреждать компании, совершать сделки с ценными бумагами и так далее.

— Отдельного надо сказать о резидентах Парка высоких технологий, на которых уже сегодня не распространяются валютные ограничения: компании могут свободно открывать счета и совершать капитальные операции.

Изменения вступает в силу в течение 1 года после официального опубликования (ожидается в ближайшее время), но уже сегодня стоит учитывать потенциальные возможности при бизнес- и личном планировании, говорят специалисты.

 
 
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Частные лица уже сейчас могут свободно открывать счета в иностранных банках, а после вступления нового закона в силу - приобретать недвижимость за границей,...
 
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