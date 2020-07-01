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Валютная либерализация завершается: белорусы смогут хранить деньги и инвестировать в любой точке мира
01.07.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси завершается процесс либерализации валютной сферы. В конце мая во втором чтении был принят проект закона «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля». О том, что меняется после вступления документа в силу, рассказали руководитель cубпрактики компании REVERA Ольга Полозова и младший юрист компании Полина Кулаченко.
— В контексте концептуально нового подхода к регулированию валютных и внешнеэкономических отношений текущий проект закона предусматривает новый уровень свободы инвестирования за рубеж физическим лицам — резидентам и белорусским компаниям, — отмечают юристы.
Первый этап либерализации произошел в марте 2019. Тогда были сняты ограничения для физических лиц в отношении открытия счетов за рубежом, а для компаний — в отношении совершения валютных операций, связанных с движением капитала.
Регулирование сегодня
С момента вступления нового закона в силу все ограничения будут сняты.
— Если сказать коротко, то белорусы смогут свободно распоряжаться своими денежными средствами, начиная с хранения и заканчивая любой законной формой инвестирования в любой точке мира, — рассказывают юристы.
Как пример, белорусская компания сможет открыть счет в юрисдикции, где генерирует основной доход (например, получает выручку от продажи программного обеспечения в США). Это важное изменение для целого сегмента экономики — решается вопрос вывода средств с ряда зарубежных площадок, которые традиционно отказываются перечислять деньги в Беларусь. После чего средства могут быть свободно переведены на счет в Беларуси.
— Другой практически важный аспект для многих компаний — это свобода инвестировании выручки за рубежом в ценные бумаги (многие иностранные банки оказывают консалтинговые инвестиционные услуги), передача в доверительное управление или размещение в качестве депозита, — отмечают эксперты.
Частные лица уже сейчас могут свободно открывать счета в иностранных банках, а после вступления нового закона в силу — приобретать недвижимость за границей, учреждать компании, совершать сделки с ценными бумагами и так далее.
— Отдельного надо сказать о резидентах Парка высоких технологий, на которых уже сегодня не распространяются валютные ограничения: компании могут свободно открывать счета и совершать капитальные операции.
Изменения вступает в силу в течение 1 года после официального опубликования (ожидается в ближайшее время), но уже сегодня стоит учитывать потенциальные возможности при бизнес- и личном планировании, говорят специалисты.
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Валютная либерализация завершается: белорусы смогут хранить деньги и инвестировать в любой точке мира
Частные лица уже сейчас могут свободно открывать счета в иностранных банках, а после вступления нового закона в силу - приобретать недвижимость за границей,...
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