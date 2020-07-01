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Подтвердить наличие лицензии можно с помощью единого реестра

01.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Подтвердить наличие лицензии можно с помощью единого реестра

Подтвердить наличие лицензии с 1 июля можно путем обращения к Единому реестру лицензий (ЕРЛ), расположенному в интернете по адресам license.gov.by и лицензия.бел. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 июня 2020 года №365, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Внедрение ЕРЛ обеспечит прозрачность информации о наличии лицензии, внесении изменений и дополнений, приостановлении, возобновлении, прекращении действия и аннулировании. Реестр даст возможность использовать единое информационное пространство для сбора, обработки, хранения и предоставления актуальных данных в этой сфере.

«Найти ту или иную лицензию по конкретному виду деятельности можно было на официальном сайте лицензирующего органа. Но такой поиск зачастую довольно затруднителен и требует временных затрат. Теперь эту информацию можно получить путем обращения к Единому реестру лицензий. Переходите по соответствующей ссылке и ищите необходимого вам лицензиата по одному из реквизитов: наименованию, местонахождению, виду деятельности», — сказала директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

По ее мнению, такой подход значительно упростит работу как для самих субъектов хозяйствования — лицензиатов, так и для потребителей предоставляемых ими работ и услуг. «Это можно рассматривать как первый шаг к цифровизации процедур лицензирования. Следующим шагом в этом направлении будет переход на безбумажное лицензирование и реестровое подтверждение права на осуществление вида деятельности. Такой подход мы закладываем в разрабатываемый в настоящее время проект закона о лицензировании», — отметила директор департамента.

https://www.belta.by/

 
 
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Подтвердить наличие лицензии с 1 июля можно путем обращения к Единому реестру лицензий (ЕРЛ), расположенному в интернете по адресам license.gov.by и лицензия.бел. Это...
 
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