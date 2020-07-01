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Седат Игдеджи: Отношения с Цепкало - моя частная проблема, не имеет никакой связи с политикой

01.07.2020 10:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Седат Игдеджи, после заявления которого МВД начало проверку «противоправной деятельности» Валерия Цепкало, прислал TUT.BY письменный комментарий по поводу заявления и его сути. Игдеджи утверждает, что его заявление не связано с политикой и он просто хочет «вернуть свои деньги».


Фото: личный архив Седата Игдеджи

— Отношения с Валерием Цепкало — это моя частная проблема, которая не имеет никакой связи с политикой. Просто я хочу вернуть свои деньги. Как гражданин Республики Беларусь, я воспользовался своим правом и дал заявление в Генеральную прокуратуру о противоправной деятельности Валерия Цепкало. Все мои слова, изложенные в заявлении, подтверждены документально, — заявил Игдеджи.

Застройщик повторил еще раз то, о чем уже говорил СМИ ранее: Валерий Цепкало не заплатил ему за строительство своего дома в результате чего группа компаний Игдеджи потеряла около 15 миллионов долларов.

— Взамен на мою благодарность в размере около 1 миллиона долларов, Валерий Цепкало не заплатил мне ни копейки за строительство своего частного дома в Минске, не дал обещанные проекты на 700 миллионов долларов, только обманывал меня. После того как я прекратил содержать Валерия Цепкало, он обиделся и начал создавать для меня проблемы. С моими компаниями были расторгнуты все генподрядные договоры, прекратились оплаты выполненных строительных работ, начались судебные разбирательства. С помощью своих бюрократических связей Цепкало добился аннулирования строительных лицензий моих компаний, хотя за месяц до этого комитет архитектуры Мингорисполкома, сама администрация ПВТ и другие заказчики давали нам рекомендательные письма, — говорит Игдеджи.

Застройщик утверждает: во время строительства объектов ПВТ он оплачивал Цепкало через группу своих компаний авиабилеты и отдых. Только его один отпуск с семьей на президентской вилле в Крыму обошелся Игдеджи в 30 тысяч долларов. Обо всем этом застройщик написал в Генпрокуратуру с приложением документов.

— Моя османская семья имеет 850-летнюю историю, сейчас я старший глава семьи. Я родился в Турции, но с 2013 года являюсь гражданином Республики Беларусь. Кто я и моя семья — понятно, а кто такой Валерий Цепкало — непонятно, — заявил Игдеджи.

Валерий Цепкало заявление, поданное на него, не комментирует. Ранее в интервью TUT.BY он назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, кто ему строил дом.

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик. подавший на Цепкало заявление в Генпрокуратуру утверждает, что его заявление не связано с политикой и он просто хочет «вернуть свои деньги».
 
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