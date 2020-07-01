В Беларуси появился еще один политзаключенный

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники признали политзаключенным блогера Дмитрия Козлова, известного как «Серый кот». Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Радыё Рацыя

«Блогера Дмитрия Козлова (Серый кот), в отношении которого возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 342 УК (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси признало политическим заключенным», — говорится в сообщении.

Белорусские правозащитники также требуют немедленно освободить Козлова и прекратить его уголовное преследование.

Дмитрий Козлов был задержан 10 июня вместе с активистами «Европейской Беларуси» Артемом Черняком и Михаилом Бондаренко. На следующий день он был осужден на 20 суток ареста и, соответственно, должен был выйти на свободу 30 июня. Но он и дальше остается за решеткой. Известно, что блогер переведен в СИЗО-1 на ул. Володарского.

Таким образом, уже 17 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после инцидента в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Саков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политик Николай Статкевич. 15 из них признаны политическими заключенными.

29 мая Amnesty International признала узниками совести Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, их соратников и блогеров (всего 17 человек).