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Проект с Европой работает с ноября

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С доставкой товаров из Беларуси в разные точки мира помогают высококлассные экспедиторы Здесь уж точно никуда без транспорта и хорошо выстроенной логистики. Это сэкономит заказчикам-предприятиям и время, и деньги. А это ценится бизнесом. Заработать в...

Здесь уж точно никуда без транспорта и хорошо выстроенной логистики. Это сэкономит заказчикам-предприятиям и время, и деньги. А это ценится бизнесом. Заработать в этой сфере авторитет архиважно. Взять хотя бы контейнерные перевозки. До Китая за 12 суток расстояние почти в 10 тысяч километров. Для сравнения: морской путь куда дольше - до 60 суток. Вообще, перемещение по железной дороге запад - восток сегодня самое перспективное направление в логистике.О новых точках маршрутов у крупных логистических компаний -Скорость, срок доставки и сохранность груза. Это все преимущества перемещения грузов по железной дороге. Главное найти хороших экспедиторов. За последние 10 лет эта компания привлекла в Беларусь более 345 миллионов долларов США за экспорт своих услуг. Это официальный экспедитор Белорусской железной дороги. Основная деятельность - мультимодальные перевозки, а также контейнерные и страхование. Преимущество над конкурентами - широкая сеть филиалов. В каждом областном городке и также за пределами страны - общества в Германии, Литве. России, а у них уже представителя в странах с запада на восток.Новые проекты - доставка деревообрабатывающей, в частности щепы, в Румынию. 5 раз в месяц отправляли составы. Это помогло бизнесу. В этом году коррективы внесла пандемия. Но проект только на паузе и будет продолжен. Как и доставка пиломатериалов и продуктов в Китай. Светлогорский ЦЦК также использует для доставки. Этот 2020 год по перевозкам показывает рост. Все больше компаний выбирают для дальней доставки именно контейнеры. А успех любой компании зависит от партнерских надежных отношений. Поэтому слаженная работа звеньев всегда в помощь внешней торговле.