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Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае не регистрации

01.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом, заявил он на пресс-конференции.


(Будет дополнено)

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей. Это значит, что Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, поскольку по закону для этого необходимо иметь 100 тысяч действительных подписей. У остальных шести претендентов, сдавших подписи, после проверки достоверными были признаны более 100 тысяч.


 
 
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Накануне ЦИК объявил итоги проверок подписей и оказалось, что из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии...
 
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