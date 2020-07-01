Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае не регистрации

Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом, заявил он на пресс-конференции.





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Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей. Это значит, что Цепкало не может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, поскольку по закону для этого необходимо иметь 100 тысяч действительных подписей. У остальных шести претендентов, сдавших подписи, после проверки достоверными были признаны более 100 тысяч.



