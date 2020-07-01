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Цепкало: Готов рассматривать вариант объединения с другим кандидатом в случае не регистрации
01.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерий Цепкало пока не комментирует, с кем из кандидатов может объединиться, но готов рассматривать такой вариант, если он не будет зарегистрирован кандидатом, заявил он на пресс-конференции.
(Будет дополнено)
Напомним, 30 июня
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