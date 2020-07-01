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Адвокат: Николаю Статкевичу предъявили подозрение в сговоре с Тихановским
01.07.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николай Статкевич подозревается в организации незаконного массового мероприятия по предварительному сговору с Сергеем Тихановским и людьми, задержанными 29 мая, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат политика Владимир Созончук.
Николай Статкевич, задержанный 31 мая и с этого момента находившийся в Центре изоляции правонарушителей, на днях был переведен в СИЗО. По
Эту информацию подтвердил адвокат Николая Статкевича Владимир Созончук.
— Была возможность пообщаться только 15 минут: в 16.45 привели, в 17.00 сказали уходить. Его вчера из ИВС на Окрестина переводили туда-сюда. Человеку в сборном пункте душ дали принять, побриться и прочее. Ему вручили постановление, объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу без предъявления обвинения. Теперь они в течение 10 дней должны или предъявить обвинения, или выпустить из СИЗО — от 29 июня идет отсчет. Но второй вариант, судя по действиям правоохранительных органов, исключен.
Адвокат уверен, что если в отношении Статкевича будет возбуждено уголовное дело, то его в итоге объединят с так называемым делом Тихановского.
— Получается, они под это дело, которое возбуждено в отношении Тихановского, арестовывают всех, в том числе блогеров. Это видно из текста подозрения, которое вручено Николаю Викторовичу: дескать, он «в группе по предварительному сговору с Тихановским» и так далее. Это то же самое содержание, что и у остальных ребят. Я на 99,9 процента уверен, что это все будет объединено в одно уголовное дело. Но это же подозрение, еще пока не обвинение. Оно предварительное, все может меняться, уточняться.
Жена Николая Статкевича Марина Адамович сообщила, что 29 мая он сам находился в Минске и накануне событий в Гродно с Сергеем Тихановским не встречался.
— Адзінае, што іх аб’ядноўвае — тое, што Ціханоўскі збіраўся ісці на выбары менавіта як кандыдат пратэсту стратэгіі «Грамады». Першыя пікеты яны праводзілі супольна. Да затрымання былі разам 24 мая, калі праводзіўся пікет на Камароўцы — яркі такі, з чэргамі, калі ўпершыню беларусы зразумелі, што іх шмат, — рассказала супруга оппозиционного политика.
Напомним, о том, что на ее мужа возбуждено уголовное дело, Марина Адамович
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Оппозиционный политик подозревается в совершении преступлений по части 1 статьи 342 в связи с событиями в Гродно 29 мая, когда был задержан блогер Сергей Тихановский...
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