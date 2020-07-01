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Товарооборот между Беларусью и Россией упал почти на 7%

01.07.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обвал российского рубля и эпидемия COVID-19 привели к падению товарооборота между Беларусью и Россией почти на 7% за один месяц. Экспорт из Беларуси даже ниже прошлогоднего уровня.


Фото: pixabay.com

Если в январе-марте текущего года объем торговых операций между странами составлял 85,5% к аналогичному периоду прошлого года, то в январе-апреле этот показатель упал до 78,6%. В денежном выражении за четыре месяца он составил 8 787,4 млн долларов (4 032,1 млн доларов — экспорт и 4 755,3 млн долларов — импорт).

Впервые с начала года в отрицательную динамику ушел белорусский экспорт. В январе он вырос на 8,6%, в январе-феврале — на 6,4%, по итогам первого квартала удержался на положительном показателе 6,1%. Апрель «похоронил» все достижения. По итогам января-апреля экспорт из Беларуси был даже ниже прошлогоднего уровня, упав на 2,8 процентных пункта (97,2% к январю — апрелю 2019 года).

Из-за ослабления российского рубля и уменьшения физических поставок потерял валютную доходность молочный экспорт. В минус в долларовом эквиваленте ушли поставки мебели, лекарственных препаратов, пластмассовых полуфабрикатов и других важных экспортных продуктов.

Резкий скачок продаж в России белорусских нефтепродуктов (по итогам января-апреля 2020 прирост составил 167,3%) не смог компенсировать потери. К тому же уже в мае российское правительство для защиты своих нефтепереработчиков ввело временный запрет (до 1 октября 2020 года) на ввоз топлива из Беларуси.

За апрель существенно сократилась и стоимость российского импорта. В этом году он и без того ниже прошлогодних показателей из-за уменьшения ввоза двух главных составляющих — сырой нефти и природного газа. Но если его совокупная стоимость в январе-марте не выходила за пределы минус 30% (минус 28,4% в январе, минус 26,9% в январе-феврале и минус 26,8% в январе-марте), то в январе-апреле она стала ниже этого показателя. Импорт сырья, материалов и продуктов из России составил за рассматриваемый период только 67,6% к аналогичному периоду 2019 года. «Пострадали» практически все позиции, а особенно — легковые автомобили.

В целом товарооборот Беларуси с внешним миром по итогам января-апреля 2020 года просел на 19,9%, составив около 18,4 млрд долларов. Среди ключевых партнеров торговые операции с Великобританией сократились на 69,9%, с Нидерландами — на 33,6%, с Литвой — на 24,3%, с Германией — на 22,8%, с Украиной — на 16,8%, с Италией — на 16,4%, с Китаем — на 13,8%, с Польшей — на 13,7%, с Турцией — на 9%.

 
 
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Обвал российского рубля и эпидемия COVID-19 привели к падению товарооборота между Беларусью и Россией почти на 7% за один месяц. Экспорт из Беларуси даже ниже...
 
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