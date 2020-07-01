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Лукашенко распорядился решить проблемы, на которые жаловались отдавшие за него подписи белорусы
01.07.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Как сообщает пресс-служба президента, контролировать их выполнения будет Комитет Госконтроля и Администрацией президента.
«Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.
Вопросы касаются сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, занятости и социального обеспечения, здравоохранения, образования, торговли и прочих.
Пресс-служба сообщает, что в документе, в частности, нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные президентом 22 июня текущего года в ходе рабочей поездки в Брестскую область.
Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.
Контроль за выполнением распоряжения будут обеспечивать КГК и Администрация президента.
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Контроль за выполнением распоряжения будут обеспечивать КГК и Администрация президента.
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