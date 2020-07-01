Лукашенко распорядился решить проблемы, на которые жаловались отдавшие за него подписи белорусы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Как сообщает пресс-служба президента, контролировать их выполнения будет Комитет Госконтроля и Администрацией президента.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

Вопросы касаются сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, занятости и социального обеспечения, здравоохранения, образования, торговли и прочих.

Пресс-служба сообщает, что в документе, в частности, нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные президентом 22 июня текущего года в ходе рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.

Контроль за выполнением распоряжения будут обеспечивать КГК и Администрация президента.