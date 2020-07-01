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На торгах 1 июля доллар снова заметно подорожал
01.07.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 июля прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,012 — до 2,4243 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0157 — до 2,7228 рубля.
Российский рубль снизился на BYN 0,0065 — до 3,4159 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Доллар вырос на BYN 0,012 - до 2,4243 рубля.
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