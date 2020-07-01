За гнилые яблоки в хозяйстве агрохолдинга Управделами президента ответит и директор. Так решил суд

Источник материала: Tut.by

Суд Круглянского района решил, кто ответит за сгнившие почти 81,5 тонн яблок ОАО «Александрийское» урожая 2018 года. Предприятие из агрохолдинга Управделами президента предъявляло иск почти на 100 тысяч рублей к 60 своим работникам, но потом сняло обвинение с 17-ти из них. А суд решил, что в ущербе, причиненном при исполнении трудовых обязанностей, больше всех виноваты директор, его заместитель и еще 14 человек.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Что произошло

В апреле 2020 года 60 работников хозяйства «Александрийское», которое в том числе выращивает яблоки и занимается их хранением, получили по почте уведомления. В них — иск своего же предприятия к ним: садоводам, агрономам, сортировщикам, работникам фруктохранилища, маркетологам. По мнению «Александрийского», работники не выполнил свои обязанности, что привело к гнили яблок и нанесению ущерба предприятию в размере почти 92 тыс. рублей.

Судя по иску, «Александрийское» в обвинении опиралось на выводы судебного эксперта. И посчитало, что яблоки собрали поздно, в том числе — собрали опавшие. Их, мол, как следует не отсортировали при закладке во фруктохранилище, не провели лабораторный анализ купленных и своих яблок, не проконтролировали качество, не следили за условиями хранения. В итоге было много перезревших и нестандартных яблок, потому служба маркетинга не смогла «безубыточно реализовать» продукцию низкого качества. В том числе вовремя не изучила, кому отдать на переработку эти яблоки на давальческих условиях.

Работники, во-первых, возмутились, таким отношением к ним со стороны нанимателя — мол, даже не предупредили, что грядет суд, — во-вторых, — оскорбились на заявление, будто они плохо работают. И представили в суд все документы, чтобы доказать свою невиновность: все служебные записки, журналы учета, лабораторные исследования, итоги проверок и экспертиз, в том числе со стороны Управделами президента об отсутствии нарушений.

Работники пытались этим доказать, что никакого ущерба нет вообще. В качестве аргументов приводили показатель естественной убыли — у них он ниже нормы на 3,5%, — и то, что они вообще хранили (и сохранили!) яблоки год при норме 8−9 месяцев. А еще рассказывали TUT.BY и в суде, что каждый добросовестно выполнял свою часть работы: садоводы и агрономы — яблоки правильно растили и собирали, сортировщики — отделяли испорченные от хороших, работники фруктохранилища — сохранили плоды по максимуму. А вот окончательное решение об их продаже принимал директор — Андрей Кузьменко.

Что решил суд

С последним аргументом суд, похоже, согласился. Потому что решил, что ущерб есть — и директор ОАО «Александрийское» Андрей Кузьменко тоже должен его возместить.

30 июня суд Круглянского района на выездном заседании в агрогородке Александрия вынес решение принять отказ хозяйства от части иска к 17-ти садоводам, агрономам, сортировщикам — и прекратить в отношении них производство по гражданскому делу.

А возместить ущерб «Александрийскому» за гнилые яблоки должны 16 человек. В том числе директор Андрей Кузьменко, его заместитель по коммерческим вопросам Юрий Богдан, и еще 14 человек: весь отдел сбыта, маркетологи, руководство фруктохранилища.

Всего с них должны взыскать в пользу хозяйства почти 39 тыс. рублей (с учетом госпошлин и расходов на помощь представителя в суде). Непосредственно ущерб, нанесенный директором и его заместителем, суд оценил в суммы около 7 тыс. каждая. Суммы ущерба, которые должны возместить остальные, — от 740 до почти 5 тыс. рублей.

Ответчики из числа простых работников рассказали TUT.BY, что не согласны с решением суда и будут его обжаловать.

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