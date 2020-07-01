Комиссия в Гродно о забракованных подписных листах: Определить буквы не представлялось возможным

Источник материала: Tut.by

Избиратели из 19 века, перепутанные фамилии и люди без адресов — такие причины для признания подписей недействительными назвала «Гродненской правде» районная избирательная комиссия Октябрьского района Гродно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы завершили проверку подписных листов буквально накануне. У одного из кандидатов, не будем называть фамилию, очень много недостоверных данных в предоставленных подписях. Преимущественно, ошибки в номерах паспортов, еще члены инициативных групп не смогли правильно записать даты рождения, места жительства. Часто приходилось догадываться о названии улиц. Часть листов вообще невозможно было прочитать, потому что почерк — сплошные черточки — определить буквы не представлялось возможным, — пояснили в избирательной комиссии Октябрьского района Гродно.

Среди избирателей, которые ставили свою подпись, например, в Гродно, комиссия обнаружила и 157-летнего долгожителя. Рядом с этой подписью не был указан адрес проживания и не было подписи избирателя.

В Слониме, как рассказали в районной избирательной комиссии, больше всего отбракованных подписей из-за неточностей в адресах места регистрации человека. Также были ошибки в фамилиях, адресах. Случалось, когда были указаны город и номер дома и квартиры, а улица — нет.

Напомним, 30 июня ЦИК объявил итоги проверки подписей. Из семи претендентов, подавших подписи, 100 тысяч необходимых для регистрации кандидатом в президенты после проверки осталось у шестерых. Из 160 тысяч подписей, поданных за выдвижение кандидатом в президенты Валерия Цепкало, комиссии признали действительными лишь 75 249 подписей.

Как рассказал на пресс-конференции 1 июля Валерий Цепкало, в Гродно с подписями за него произошли «странные вещи».

— В Гродно два района — Ленинский и Октябрьский. Сбор подписей шел только в Ленинском районе, где один и тот же человек за одним и тем же столом фиксировал жителей Октябрьского и Ленинского районов. В результате получилось, что по Октябрьскому району у нас число подписей, которые признаны недействительными, составляет 1,8%, а по Ленинскому — 16%. Что в общем-то вызывает некое удивление у нас и говорит о том, что подсчет велся некорректно, — заявил претендент в кандидаты в президенты.