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ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.
01.07.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Кроме д. Лапоровичи в ТОП-6 населенных пунктов вошли: д. Чертяж Боровлянского сельсовета, д. Дроздово Боровлянского сельсовета, д. Лесковка Боровлянского сельсовета, аг. Колодищи Колодищанского сельсовета и г. Заславль.
Для сравнения. В первом полугодии 2019 года Миснким областным центром инвестиций и приватизации организовано и проведено 12 подобных аукционов, в том числе 3 – по «незавершенке». На них продано 165 участков на общую сумму 8.115.752 рубля.
Также отметим, что 5 июня на аукционе
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ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.
В первом полугодии 2020 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную...
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