ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.

Источник материала: realt.by

По самой высокой цене продан участок 10 соток № 1 на ул. Новой в деревне Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он продан с молотка за 189.875 руб., или 73.330 долларов США на день проведения аукциона. За лот боролись 13 человек. Аукцион прошел 3 апреля.

Кроме д. Лапоровичи в ТОП-6 населенных пунктов вошли: д. Чертяж Боровлянского сельсовета, д. Дроздово Боровлянского сельсовета, д. Лесковка Боровлянского сельсовета, аг. Колодищи Колодищанского сельсовета и г. Заславль .

Для сравнения. В первом полугодии 2019 года Миснким областным центром инвестиций и приватизации организовано и проведено 12 подобных аукционов, в том числе 3 – по «незавершенке». На них продано 165 участков на общую сумму 8.115.752 рубля.

Также отметим, что 5 июня на аукционе реализовывался участок № 7 в пер. Набережном в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. На него было подано 20 заявок. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей. Победителю аукциона лот достался за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. Однако в течение 10 рабочих дней он не был оплачен. Надо полагать, что участок будет выставлен на аукцион повторно.

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