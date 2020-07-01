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ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.

01.07.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По самой высокой цене продан участок 10 соток № 1 на ул. Новой в деревне Лапоровичи Папернянского сельсовета. Он продан с молотка за 189.875 руб., или 73.330 долларов США на день проведения аукциона. За лот боролись 13 человек. Аукцион прошел 3 апреля.

ТОП-6 населенных пунктов в Минском районе, где сотка земли на аукционе даже в разгар коронакризиса доходит до $ 7 тыс.

Кроме д. Лапоровичи в ТОП-6 населенных пунктов вошли: д. Чертяж Боровлянского сельсовета, д. Дроздово Боровлянского сельсовета, д. Лесковка Боровлянского сельсовета, аг. Колодищи Колодищанского сельсовета и г. Заславль.

Название сельсовета

Название населенного пункта

Площадь участка (соток)

Цена продажи на аукционе (руб.)

1

Папернянский

д. Лапоровичи, ул. Новая, уч. № 1

10

189.875

2

Боровлянский

д. Чертяж, уч. № 340

12

173.000

3

Боровлянский

д. Дроздово, уч. № 356

15

171.497

4

Боровлянский

д. Дроздово, уч. № 371

15

171.487

5

Боровлянский

д. Лесковка, уч. № 328 (незавершенное строительство)

15

171.412

6

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 303, уч. № 48

17

164.000

7

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 7137, уч. № 3

15

163.500

8

Боровлянский

д. Лесковка, уч. № 477

15

155.791

9

Боровлянский

д. Лесковка, уч. № 727 (незавершенное строительство)

16

147.119

10

г. Заславль

ул. Купальская, уч. № 33

8

136.000

Для сравнения. В первом полугодии 2019 года Миснким областным центром инвестиций и приватизации организовано и проведено 12 подобных аукционов, в том числе 3 – по «незавершенке». На них продано 165 участков на общую сумму 8.115.752 рубля.

Также отметим, что 5 июня на аукционе реализовывался   участок № 7 в пер. Набережном в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. На него было подано 20 заявок. Участок не имеет коммуникаций, насчитывает 8,2 сотки и был выставлен на торги за 50.000 рублей. Победителю аукциона лот достался за 385.000 рублей, или 160.570 долларов США. Однако в течение 10 рабочих дней он не был оплачен. Надо полагать, что участок будет выставлен на аукцион повторно.

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Теги: Минск
 
 
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В первом полугодии 2020 года Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 7 аукционов по продаже земельных участков в частную...
 
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