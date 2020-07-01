Адвокат Бабарико: Виктор Дмитриевич удивился, что 200 тысяч подписей признали недействительными

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико очень удивился, что из 365 тысяч 200 тысяч подписей, собранных за него, комиссии признали недействительными , но понимает, что главная практическая задача состоит в регистрации его кандидатом в президенты. О реакции Бабарико на решение комиссий TUT.BY рассказал адвокат претендента Дмитрий Лаевский, который сегодня увиделся со своим подзащитным в СИЗО КГБ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сегодня мне удалось посетить Виктора Дмитриевича в СИЗО. Только недавно я оттуда вышел. Это было нелегко, потому что люди теперь занимают очередь на посещение с ночи: обычно за адвокатов приходят граждане (могут и родственники), а адвокаты уже подтягиваются ближе к открытию бюро пропусков КГБ. Но мир не без добрых людей, и потому мне удалось повидаться с подзащитным и обсудить необходимые вопросы. Виктор Дмитриевич здоров, чувствует себя хорошо, держится мужественно и верит, что правда на его стороне, — рассказал Лаевский.

Защитник рассказал Виктору Бабарико о результате проверок комиссиями подписей, собранных за него. Из 365 тысяч подписей комиссии, напомним, признали действительными лишь 165 744. Штаб Бабарико заявил, что он не согласен с решением комиссий и хочет знать, что случилось с остальными 200 тысячами, поэтому подал жалобы в районные избирательные комиссии по всей стране. Претендент в президенты, по словам адвоката, очень удивился такому решению комиссий, но воспринимает все философски.

— Но Виктор Дмитриевич очень оптимистичный человек и он, насколько я понимаю по опыту общения, все воспринимает достаточно философски. То есть он, конечно, удивился очень тому, что такое количество подписей не приняли, но как человек дела он понимает, что главная практическая задача состоит в регистрации кандидатом, прежде всего. В этом смысле главное, что гонка для него продолжается. Остальное — задача юристов, которые будут оспаривать решение по непринятым подписям, — говорит Лаевский.

Виктор Бабарико подписал и передал через изолятор жалобу в Минский городской суд на вчерашнее постановление районного суда оставить меру пресечения в виде заключения под стражу в силе.

— Мы используем все законные способы защиты, поэтому я как защитник также подал жалобу на вчерашнее постановление суда. Теперь мы ждем, когда наши жалобы будут рассмотрены Минским городским судом, — сказал адвокат.