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Семашко: Беларусь недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу

01.07.2020 15:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Сейчас на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области, напомнил Семашко. По его словам, с 2011 года шли к тому, чтобы Беларусь получила если не равные, то сопоставимые цены, кроме того, «Газпром» не выполнил протокол от 2017 года, в котором было сказано об этом же.

«Сегодня, я скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения», - заявил Владимир Семашко.

По его мнению, при этом, официальный Минск видит понимание и считает, что «к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили в 2017 году будет выполнена», сообщает БелТА.

По данным Семашко, в настоящее время Беларусь импортирует примерно 20 млрд кубометров газа в год. С пуском БелАЭС потребление газа в стране должно уменьшиться на 5-5,5 млрд кубометров ежегодно.

Напомним, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг готов начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.  По данным белорусской стороны, долгов нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона недовольна неисполнением Россией достигнутых ранее договоренностей по газу, в том числе по ценообразованию, заявил посол Беларуси в России...
 
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