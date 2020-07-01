|
Задержана личная помощница Виктора Бабарико в Белгазпромбанке
01.07.2020 21:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, в среду вечером задержана ДФР,
Женщина доставлена в СИЗО КГБ. При первой возможности адвокаты приступят к защите, заявляют в штабе.
Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ
Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях.
15 июня Национальный банк
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора, работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, в среду вечером задержана ДФР, сообщает штаб...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)