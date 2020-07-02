В Смолевичах продают 12 неплохих участков от Br 18 тыс. Показываем, что можно купить в городе-спутнике Минска

Предыдущий аукцион по продаже участков в Смолевичах был 16 июня. Тогда торги прошли практически по всем выставленным лотам. Из 8 участков продали 7, а самый дорогой –возле трассы Р-53 – ушел с молотка за $ 24 тыс .

24 июня разыграют 12 вакантных площадок в Смолевичах. 9 из них выделено в квартале новой коттеджной застройки возле деревни Липки. Здесь активно ведется строительство, есть возможность подключиться ко всем необходимым коммуникациям (газ, электричество, вода).

Дом №4 (Лот №1) – участок трапециевидной формы площадью порядка 15 соток. Земельный надел ранее не осваивался, территория заросла высокой травой и кустарником. С большего участок ровный и удобный для строительства, подъезд – гравийка. Большинство соседей строится.