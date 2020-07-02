В Смолевичах продают 12 неплохих участков от Br 18 тыс. Показываем, что можно купить в городе-спутнике Минска

24 июня разыграют 12 вакантных площадок в Смолевичах. 9 из них выделено в квартале новой коттеджной застройки возле деревни Липки. Здесь активно ведется строительство, есть возможность подключиться ко всем необходимым коммуникациям (газ, электричество, вода).
Дом №4 (Лот №1) – участок трапециевидной формы площадью порядка 15 соток. Земельный надел ранее не осваивался, территория заросла высокой травой и кустарником. С большего участок ровный и удобный для строительства, подъезд – гравийка. Большинство соседей строится.
Общая площадь участка — 14,93 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'25.1"N 28°07'32.4"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Владимира Купревича, д. 15 (Лот №2)
Участок №15 по улице Владимира Купревича находится в самом центре застройки. Участок идеально ровный, правильной формы, заросший высокой травой. Коммуникации все есть, подъезд – гравийка. Соседи преимущественно строятся.
Общая площадь участка — 14,75 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'36.7"N 28°07'40.4"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Кирилла Туровского, д. 11 (Лот №3)
На соседней улице продается аналогичный земельный участок №11. Торги за 15 соток с возможностью подключить воду, газ и электричество начнутся с 20 тыс. рублей. Отметим, что все участки в этом районе Смолевичей выставляются по такой цене. Для понимания – финальные цены за 5 лотов, которые разыгрывали здесь 16 июня, варьировались от 21.000 до 26.620 рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'37.9"N 28°07'49.0"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Станислава Монюшко, д. 86 (Лот №4)
Участок №86 находится на окраине населенного пункта, недалеко от остановки общественного транспорта. Площадка ровная, слегка заросшая, ближайшие соседи строятся. Перед участком – небольшая лесополоса, автомобильная дорога и сельхозугодия. Здесь также есть возможность подключить коммуникации.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'52.9"N 28°08'28.9"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 34 и д. 36 (Лоты №5 и №6)
Участки №34 и №36 по улице Василя Быкова смежные, каждый площадью 15 соток. Территории ровные, заросли травой. Земельный надел №36 – угловой, подъезд есть как с улицы Быкова, так и Брестской. Все соседи активно строятся.
Площадь каждого участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'29.0"N 28°07'47.0"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 74 и д. 76 (Лоты №7 и №8)
Участки №74 и №76 по улице Ивана Мележа тоже граничат между собой. Земельные наделы выделены на пустыре, пока соседей ни справа, ни слева нет. Подъезд – гравийка, все коммуникации заявлены. Площадки расположены чуть на склоне, выглядят так:
Площадь каждого участка — 14,75 сотки;
Первоначальная стоимость каждого земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'34.7"N 28°07'55.1"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа,108 (Лот №9)
Крайний для предстоящего аукциона лот в этом квартале – участок №108 по улице Ивана Мележа. Земельный надел неплохой, ровный, удобный для строительства дома. Площадь участка – 15 соток, все коммуникации доступны. Торги за лот начнутся также с 20 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°00'39.0"N 28°08'27.3"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул.Мытищенская,3 (Лот №10)
Участок №3 по улице Мытищенская – самый дорогой лот торгов. Земельный надел площадью 15 соток выставлен по стартовой цене в 30 тыс. рублей. Участок находится на въезде в город, недалеко от трассы Р-53. Будущий покупатель сможет подключиться к коммуникациям – электричество, газ, вода. К участку ведет асфальтированный подъезд. Рядом преимущественно готовые дома.
Общая площадь участка — 15 соток;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 30 тыс.;
Координаты участка: 54°02'48.9"N 28°05'31.1"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
г. Смолевичи, ул. Радистов (уч.№ 2) (Лот №11)
С другой стороны Смолевичей продается участок площадью 12,5 сотки. Земельный надел выделен на пустыре во второй линии от дороги. Территория ровная, удобная для строительства, однако подъезда к ней пока нет. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, рядом магазин, в пешей доступности водоем. К слову, на прошлых торгах был продан соседний участок, который ближе к дороге. Он ушел единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5% — за 21 тыс. рублей.
Общая площадь участка — 12,5 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 20 тыс.;
Координаты участка: 54°01'53.2"N 28°03'23.8"E;
Расстояние до МКАД: 29 км.
Смолевичи, ул. Парковая, д.31 (Лот №12)
Последний на сегодня – участок №31 по улице Парковая. Это самый дешевый лот предстоящего аукциона, торги за него начнутся с 18 тыс. рублей. Участок неплохой, но стратегически не очень удачный, так как находится в 80 метрах от железнодорожных путей. Есть риск, что во время движения электричек на территории будет шумно. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, подъезд – гравийка, рядом преимущественно жилые дома.
Общая площадь участка — 9,27 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br 18 тыс.;