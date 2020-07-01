МАРТ не увидел «демпинга» со стороны дискаунтеров «Светофор»

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило юрлица, развивающие торговую сеть «Светофор», и не выявило фактов недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении МАРТ.



Фото: Елена Бычкова

История началась в феврале с критики тогдашнего первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого в адрес российских жестких дискаунтеров «Светофор» и «Доброцен», которые экономят благодаря паллетной выкладке. По его словам, эти ритейлеры «вызывают недовольство не только у субъектов торговли, но и у граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене».

Руководитель «Светофора» в Беларуси Александр Белоус пояснил , что «непонятно какие цены — это маленькие цены». Он также отверг претензии и в большом количестве российских товаров в белорусских магазинах сети. По данным на март, 68% товаров обеспечивали белорусские поставщики. При этом МАРТ рекомендовал довести долю белорусских товаров с «Светофоре» до 80%.

В марте стало известно об антимонопольном расследовании в отношении компаний «МосПродуктСервис», «ЛенПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис», которые развивают 54 магазина «Светофор» в Беларуси. Жалобу на них подала Ассоциация розничных сетей, которая среди прочего указала, что «торговая сеть „Светофор“, используя непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг — то есть продажа товаров по цене ниже фактической себестоимости приобретения данного товара, обеспечивает себе высокие продажи (преимущественно импортных товаров)».

В ходе расследования министерство проанализировало коммерческую политику «Светофора» в части формирования розничных цен.

«Сравнительный анализ отпускных и розничных цен, уровня применяемых торговых надбавок в сети „Светофор“ и иных субъектах розничной торговли (проанализировано 15 сетей) в разрезе отдельных наименований продукции, поставляемых отечественными производителями (поставщиками), показал, что в магазинах торговой сети „Светофор“ торговые надбавки практически по всем сравниваемым позициям самые низкие и составляли до 14 процентов», говорится в сообщении МАРТ.

При этом у отдельных ритейлеров торговые надбавки на сравниваемые товары были выше до 9 раз.

МАРТ также проанализировал перечень продукции, цены на которую вызывали сомнения у Ассоциацией розничных сетей, и пришел к выводу, что «Светофор» не реализовывал товары по ценам ниже их приобретения, следует из сообщения.

В итоге МАРТ признал факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ритейлера.

Впрочем, для создания четких и понятных условий работы на рынке, по результатам антимонопольного расследования, а также на основании изучения международного опыта, МАРТ ведет работу по уточнению требований к магазинам типа «дискаунтер», сказано в сообщении.