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МАРТ не увидел «демпинга» со стороны дискаунтеров «Светофор»
01.07.2020 21:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило юрлица, развивающие торговую сеть «Светофор», и не выявило фактов недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в
История началась в феврале с
Руководитель «Светофора» в Беларуси Александр Белоус
В марте стало известно об антимонопольном расследовании в отношении компаний «МосПродуктСервис», «ЛенПродуктСервис», «ВитебскПродуктСервис» и «ГомельПродуктСервис», которые развивают 54 магазина «Светофор» в Беларуси. Жалобу на них подала Ассоциация розничных сетей, которая среди прочего указала, что «торговая сеть „Светофор“, используя непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг — то есть продажа товаров по цене ниже фактической себестоимости приобретения данного товара, обеспечивает себе высокие продажи (преимущественно импортных товаров)».
В ходе расследования министерство проанализировало коммерческую политику «Светофора» в части формирования розничных цен.
«Сравнительный анализ отпускных и розничных цен, уровня применяемых торговых надбавок в сети „Светофор“ и иных субъектах розничной торговли (проанализировано 15 сетей) в разрезе отдельных наименований продукции, поставляемых отечественными производителями (поставщиками), показал, что в магазинах торговой сети „Светофор“ торговые надбавки практически по всем сравниваемым позициям самые низкие и составляли до 14 процентов», говорится в сообщении МАРТ.
При этом у отдельных ритейлеров торговые надбавки на сравниваемые товары были выше до 9 раз.
МАРТ также проанализировал перечень продукции, цены на которую вызывали сомнения у Ассоциацией розничных сетей, и пришел к выводу, что «Светофор» не реализовывал товары по ценам ниже их приобретения, следует из сообщения.
В итоге МАРТ признал факт отсутствия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ритейлера.
Впрочем, для создания четких и понятных условий работы на рынке, по результатам антимонопольного расследования, а также на основании изучения международного опыта, МАРТ ведет работу по уточнению требований к магазинам типа «дискаунтер», сказано в сообщении.
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Жалобу на них подала Ассоциация розничных сетей, которая среди прочего указала, что «торговая сеть "Светофор", используя непрозрачные схемы приобретения товаров,...
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