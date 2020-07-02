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На станкостроительном заводе в Минске обнаружили коррупционную схему
02.07.2020 12:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями проверили ОАО «Станкостроительный завод имени Кирова» в Минске и нашли нарушение в сфере закупок. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Об этом
Подозреваемыми в преступлении признаны пока два человека: 26-летний замначальника отдела маркетинга рекламы и сбыта по внешнеэкономической деятельности завода и 38-летний индивидуальный предприниматель. Оба являются родственниками.
— В конце прошлого года мужчины договорились о поставках на завод комплектующих узлов к станкам. При этом они умышленно завысили закупочную стоимость товара и использовали в цепочке поставки несколько посреднических аффилированных структур. Владельцем одной из таких являлся младший из подозреваемых. В итоге завод перевел на счет предпринимателя более 26 тысяч рублей, которые в последующем мужчина обналичил, — рассказали в милиции.
Сейчас устанавливаются другие участники схемы, а также проверяется причастность фигурантов к другим экономическим преступлениям.
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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.
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