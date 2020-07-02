На станкостроительном заводе в Минске обнаружили коррупционную схему

Источник материала: Tut.by

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями проверили ОАО «Станкостроительный завод имени Кирова» в Минске и нашли нарушение в сфере закупок. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подозреваемыми в преступлении признаны пока два человека: 26-летний замначальника отдела маркетинга рекламы и сбыта по внешнеэкономической деятельности завода и 38-летний индивидуальный предприниматель. Оба являются родственниками.

— В конце прошлого года мужчины договорились о поставках на завод комплектующих узлов к станкам. При этом они умышленно завысили закупочную стоимость товара и использовали в цепочке поставки несколько посреднических аффилированных структур. Владельцем одной из таких являлся младший из подозреваемых. В итоге завод перевел на счет предпринимателя более 26 тысяч рублей, которые в последующем мужчина обналичил, — рассказали в милиции.

Сейчас устанавливаются другие участники схемы, а также проверяется причастность фигурантов к другим экономическим преступлениям.