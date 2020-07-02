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ЦИК ответил на жалобы по «потерявшимся подписям»: Правовых оснований для удовлетворения заявлений нет

02.07.2020 10:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЦИК рассмотрел многочисленные обращения, поступившие от граждан и носящие массовый характер (более десяти обращений), вызванные результатами проверок территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей избирателей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидатами в президенты некоторых лиц.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обращениях, как сказано в сообщении ЦИК, заявители требуют сообщить о порядке отбора подписей для проверки и подтвердить законность действий комиссий, проверить и подтвердить признание или непризнание именно их подписи недостоверной или учесть их подпись, если она не была учтена, в том числе в случаях, когда все подписи по соответствующему району в поддержку выдвижения определенного кандидата не были учтены соответствующей территориальной комиссией.

ЦИК отмечает: порядок проверки достоверности подписей избирателей в подписных листах, сданных в районные, городские, районные в городах территориальные комиссии по выборам президента, установлен в частях 14−22 статьи 61 Избирательного кодекса.

— Указанная [в Кодексе] процедура применяется при проведении всех выборов, и в поступивших обращениях о фактах ее нарушения не сообщается, — сообщает ЦИК. — Избирательное законодательство не предусматривает процедуры перепроверки подписи избирателя по его требованию, предоставления ему копий материалов по проверке подписей и индивидуального или группового обжалования избирателями результатов проверок в судебном порядке. На практике это не может быть реализовано из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них.

В ЦИК также утверждают, что «не имеется правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда территориальной комиссией не были учтены все подписи избирателей в поддержку выдвижения определенного кандидата по какому-либо району, городу, району в городе, например, как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико».

— Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, в соответствии с частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты. Таким образом, правовых оснований для удовлетворения поступивших заявлений не имеется, — заявили в ЦИК.

 
Теги: Минск
 
 
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Знакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты, вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты.
 
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