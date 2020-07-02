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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наша техника. БелАЗ Наш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет...

Наш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет трудится на Кузбасе и зарекомендовал себя, как безотказный помощник.