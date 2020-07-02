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Наша техника. БелАЗ

02.07.2020 13:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Наш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет трудится на Кузбасе и зарекомендовал себя, как безотказный помощник. 
 
 
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Наш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет...
 
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