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Наша техника. БелАЗ
02.07.2020 13:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНаш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет трудится на Кузбасе и зарекомендовал себя, как безотказный помощник.
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Наш самосвал-рекордсмен оказался не только имиджевым проектом белорусских автомобилестроителей, но и надежной рабочей лошадкой. Первый гигант уже больше пяти лет...
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