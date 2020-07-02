Дефицит республиканского бюджета в январе-мае составил 70 млн рублей

Источник материала: Tut.by

Сначала проблемы с поставками нефти и завязанной на ней внешнеторговой деятельностью, а потом пандемия создали непростую ситуацию для пополнения бюджета. Расходы бюджета за первые пять месяцев выросли на 4,69%, а доходы сократились на 9,37%, следует из отчета о его исполнении.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Доходы бюджета сектора госуправления, который включает республиканский и местные бюджеты и ФСЗН, в январе-мае 2020 года составили 20,3 млрд рублей. Они сократились на 9,38% по сравнению с тем же периодом 2019 года (без учета инфляции). Доходы республиканского бюджета уменьшились на 14,37%, составив 8,7 млрд рублей.

В доходной части бюджета зафиксирован рост от акцизов и налога на добавленную стоимость.

Доходы от налога на прибыль сократились на 42,86%. В частности, в январе-феврале 2020 года был возврат налога на прибыль из бюджета некоторым плательщикам.

Задолженность по налогам и сборам на 1 июня составила 135,9 млн рублей, что на 2,4 млн рублей больше, чем годом ранее.

Расходы бюджета сектора государственного управления выросли на 4,69% и составили 20,1 млрд рублей. Расходы республиканского бюджета сложились в размере 8,7 млрд рублей, увеличившись на 12,4%.

Поступления в ФСЗН составили 7 млрд рублей, а расходы — 6,9 млрд рублей. Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 100 млн рублей, в 2019 году — 80 млн рублей.

Дефицит республиканского бюджета по итогам пяти месяцев составил 70 млн рублей. В том же периоде 2019 года бюджет сработал с профицитом в 2,42 млрд рублей.