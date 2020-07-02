Продажи топлива за 500 км от НПЗ не спасут. На белорусскую нефтехимию давит долг в 2 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Концерн «Белнефтехим» констатирует высокий уровень закредитованности подведомственных заводов. Нагрузка стала особенно чувствительной в первой половине нынешнего года, когда были сложности с поставками российской нефти из-за разногласий по цене. Но у белорусской нефтянки немного вариантов для маневра, чтобы существенно облегчить долговое бремя.



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Высокая кредитная нагрузка

Совокупный объем задолженности предприятий «Белнефтехима» по кредитам банков превышает 2 млрд долларов, сообщила заместитель председателя концерна Светлана Гурина в интервью ведомственному журналу « Вестник Белнефтехима ».

При постепенном снижении задолженности по кредитам для финансирования инвестиционной деятельности удельный вес кредитов на текущие нужды в общем объеме кредитного портфеля остается на уровне примерно 67%. А это краткосрочные заемные средства, которые в условиях падения цен на продукцию все сложнее погашать и обслуживать. Если в прошлом году доля выручки, направляемой на эти цели, составляла в среднем по концерну около 46%, то в текущем году — уже около 61%.

В I квартале 2020 года в условиях неурегулированности вопроса о поставках российской нефти значительно нарастили финансовую нагрузку нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцке и Мозыре. Например, «Нафтану», чтобы уменьшить дефицит средств, возникший в связи со снижением выручки от реализации нефтепродуктов, пришлось задействовать практически все имеющиеся открытые кредитные линии и тем самым исполнить все свои обязательства перед банками, партнерами, налоговыми органами, пояснил заместитель гендиректора новополоцкого предприятия Илья Икан. При этом заводы продолжали достраивать крупные комплексы и проводили большую ремонтную кампанию, что требует значительных вложений.

На 1 мая 2020 года года девять предприятий «Белнефтехима» имели признаки неплатежеспособности.

Что такое концерн «Белнефтехим» Государственный концерн «Белнефтехим» был создан в апреле 1997 года. Он объединяет около 60 производственных, торговых, научных и строительных предприятий нефтехимической промышленности. Среди них такие крупные госкомпании как «Белоруснефть», «Белшина», «Гомельский химический завод», «Гомельтранснефть «Дружба», «Гродно Азот», «Нафтан», «Лакокраска», «Могилевхимволокно», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», «Полоцк-Стекловолокно», «СветлогорскХимволокно» и другие. На внешнем рынке предприятия, входящие в состав концерна, реализует свыше 70 процентов продукции. В 2018 году экспорт составил 9,6 млрд долларов, 2019 году — 8 млрд долларов.

По словам Гуриной, основные причины сложного финансового положения — усиление конкуренции на ключевых рынках сбыта, зависимость от условий поставки основного сырья по импорту, недостаток собственных средств для реализации инвестпроектов, замещаемый кредитными ресурсами, стоимость которых зачастую остается достаточно высокой для обеспечения окупаемости проектов, а также девальвационные процессы в экономике Беларуси и стран — основных торговых партнеров. При этом все организации концерна, в том числе неплатежеспособные, обеспечивают своевременные расчеты по налогам и сборам, кредитам, заработной плате и за энергоресурсы. Концерн провел ряд мероприятий по финансовому оздоровлению, экономической эффект от которых составил 237 млн рублей. В итоге были улучшены показатели платежеспособности «СветлогорскХимволокно», «Лакокраски», «Белшины» и «Химремонта».

Когда ждать компенсацию за премию?

Немного улучшить финансовую ситуацию могла нефтяная компенсация со стороны России. Напомним, крупные компании РФ не поставляли сырье в Беларусь в I квартале, поскольку Минск не хотел платить премию, которая заложена в ценовой формуле. Власти Беларуси упирали на реализацию налогового маневра в нефтянке в РФ, который фактической уравнивает цену российской нефти для Беларуси с мировой ценой. Поставки были возобновлены в апреле после падения нефтяных котировок вдвое. Российское правительство пообещало Беларуси компенсировать премию из межбюджетных трансфертов.

Правда, соглашение между министерствами финансов Беларуси и России о компенсации пока не подписано. Поэтому Беларусь покупает сырье с учетом премии. Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Рейтер сказал, что в этом году Россия может компенсировать Беларуси через межбюджетные механизмы 60−70 млн долларов. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев пояснил, что точная сумма межбюджетных трансфертов будет определена по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.

Как будут меняться цены на топливо на внутреннем рынке?

С началом лета нефть на мировых рынках стала дорожать. За первую декаду июня котировка российской нефти Urals выросла на 35% по сравнению со средним уровнем котировок за май. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько месяцев повышенная волатильность будет характерным явлением для нефтяного рынка. То есть цена нефти будет сильно колебаться. В «Белнефтехиме» нынешнюю цену на нефть в районе 40−45 долларов за баррель называют «достаточно комфортной» для экономики всего сектора нефтехимии, а не только нефтепродуктов.





Впрочем, нефтянники периодически предлагают повысить цены на топливо на заправках. Сейчас это позволило бы переработчикам улучшить финансовое положение. Но «Белнефтехим» не намерен делать резких движений.

Как правило, оптимальная эффективность нефтепереработки складывается в периоды, когда цены на сырье и готовую продукцию находятся в равновесии.

— В периоды роста волатильности цен у НПЗ с высоким уровнем долговой нагрузки, к которым можно отнести и белорусских производителей нефтепродуктов, возникают дополнительные кассовые разрывы, связанные с необходимостью покупки возросшего в цене сырья или обслуживания кредитного портфеля при меньшей по объему выручке, — говорит Гурина.

При этом она отмечает, что не только изменение цен на нефть определяет стоимость топлива на внутреннем рынке любого государства. Кроме мировых котировок нефти существенное влияние на цену топлива оказывают баланс спроса и предложения как в конкретном регионе, так и на рынках сопредельных стран, колебание курса национальной валюты, налогообложение.

Динамика изменения розничных цен на моторное топливо в Беларуси в период роста волатильности цен на нефть в 2020 году была идентична динамике в сопредельных государствах. С начала года в долларовом эквиваленте цены снижены на 10%. Несколько большими темпами они изменились у соседей, покупающих сырье по мировым ценам. При этом уровень розничных цен на моторное топливо в Беларуси остается ниже на 7−11%, чем в Украине, и на 35−48%, чем в странах Балтии.

По словам Гуриной, изменение ценовой стратегии в ближайшее время концерн не планирует, только при необходимости может быть сделана плавная коррекция не более чем на 1 копейку в неделю с учетом мониторинга всех условий работы НПЗ.

Цены на топливо в Беларуси не меняются уже более 50 дней. В последний раз, напомним, ценники на заправках переписывали 10 мая: тогда бензин подешевел на 1 копейку. Всего в этом году цены менялись 14 раз.

Сколько выгодно перерабатывать нефти?

Столкнувшись с резким снижением цены на нефть (в апреле текущего года она опустилась до минимального значения с марта 1999 года) белорусские НПЗ были вынуждены пересматривать свои текущие планы. Низкие цены на нефть влекут падение и рынка нефтепродуктов, которое усугубили ограничения в условиях пандемии. Поэтому пришлось определять оптимальный объем производства, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка и обеспечить экспорт, сохраняя при этом приемлемую рентабельность. В связи с этим концерн каждый месяц уточняет конкретные объемы закупки сырья.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

По расчетам агентства Argus, в первом полугодии Беларусь закупила 6,15 млн тонн нефти, что на 3,32 млн тонн меньше, чем во второй половине 2019 года. При этом было поставлено 4,65 млн тонн российской нефти по трубе и еще около 500 тыс. тонн по железной дороге. Плюс около 1 млн тонн нефти было приобретено через порты Литвы и Украины у альтернативных поставщиков (Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США).

Интересно, что поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» — а это самый дешевый вариант доставки — в апреле составили 1,47 млн тонн, в мае — 1,13 млн тонн, в июне — чуть более 1 млн тонн. На июль заложен больший объем — 1,495 млн тонн. Хотя Россия готова отгружать ежемесячно до 2 млн тонн нефти в Беларусь.

Увеличение закупок на текущий месяц объясняется двумя факторами: в июне Мозырский НПЗ завершил плановый ремонт и произошло восстановление спроса на экспортных рынках нефтепродуктов.

По словам Ильи Икана, в ближайшей перспективе с учетом перехода на мировые цены на углеводородное сырье объем переработки нефти и структура производства нефтепродуктов должны рассчитываться исходя из возможного объема реализации нефтепродуктов с наибольшей добавленной стоимостью, которая с учетом затрат на логистику достигается на территории в радиусе не более 500 километров. То есть для Беларуси самыми привлекательными останутся рынки соседних стран.