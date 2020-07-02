В Гродно на семь суток ареста осужден фигурант «дела Тихановского» - оператор Вергилий Ушак

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Гродно 2 июля назначил 7 суток административного ареста Вергилию Ушаку — видеооператору блогера Сергея Тихановского. Он обвинен в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.



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26-летнего жителя Минска Вергилия Ушака задержали 29 мая на пикете в Гродно. Он обвиняется по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел). Сейчас Ушак находится в СИЗО № 1 Минска.

Его административное дело рассматривала судья Наталья Козел. Свидетелями выступили сотрудники ОМОНа Павел Конон, Денис Середа, милиционер Сергей Рымко, а также девушка Ушака Надежда Солодкая.

Согласно протоколу, 29 мая на избирательном пикете на Советской площади в Гродно Ушак выражался нецензурной бранью, приставал к гражданам, нарушал общественный порядок, при задержании оказал неповиновение милиции, упирался.

Подсудимый свою вину по двум статьям не признал. Он рассказал, что в тот день вел живую трансляцию с пикета Тихановской. Никому не задавал вопросов, не приставал, руками не размахивал, так как держал штатив с мобильным телефоном. Когда его схватили неизвестные, штатив с телефоном выпал у него из рук. По словам Ушака, он поднял руки и спокойно прошел за теми, кто его задерживал, неповиновения не оказывал. Он также сказал, что никогда не выражается нецензурно.

Свидетель Конон рассказал, что пришел на Советскую площадь, когда поступил сигнал о насилии в отношении сотрудника милиции. По словам омоновца, он увидел Ушака, который выражался нецензурной бранью, приставал к людям, тыкал им почти в лицо штативом с мобильным телефоном. Когда его задерживали, сначала шел спокойно, а при посадке в машину оказал неповиновение, упирался, цеплялся руками за форму.

Подобные показания дали свидетели Середа и Рымко.

Девушка Ушака Надежда Солодкая охарактеризовала Вергилия как неконфликтного и «неполитического» человека. Она рассказала, что смотрела прямую трансляцию и не увидела, что Ушак нарушал закон.

Обвиняемый просил суд просмотреть видеозапись своей живой трансляции 29 мая, однако судья Козел отклонила его ходатайство, мотивируя это тем, что видео не было своевременно приобщено к делу.