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Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5%

03.07.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5%
Фото из архива

Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5%, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«По состоянию на 1 июля в Торговом реестре зарегистрирован 24021 интернет-магазин (прирост к началу 2020 года — 6,5%, или 1469 единиц), из которых 11406 (47,5%) принадлежат юридическим лицам, 12615 (52,5%) — индивидуальным предпринимателям», — рассказала Инна Гаврильчик.

По данным Торгового реестра, количество интернет-магазинов за последние пять лет увеличилось на 10922 (или на 93,9%) и на 1 января 2020 года составляло 22552.

В региональном разрезе сейчас больше всего интернет-магазинов зарегистрировано в Минске — 15059 (62,7% от общего числа) и Минской области — 3670 (15,3%). Далее идут Брестская область — 1354 интернет-магазинов (5,6%), Гомельская — 1113 (4,6%), Гродненская — 984 (4,1%), Могилевская — 931 (3,9%), Витебская — 910 (3,8%).

Розничной торговлей в интернет-магазинах занимаются 14943 субъекта, из которых 6318 (42,3%) — юридические лица, 8625 (57,7%) — индивидуальные предприниматели.

Инна Гаврильчик обратила внимание на то, что в интернет-магазинах нельзя продавать алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво, БАДы, ветеринарные средства, лекарства, оружие и патроны, пиротехнику, семена мака, сигареты, жидкости для электронных систем курения, ювелирные изделия, монеты из драгметаллов и некоторые другие товары.

Скоропортящиеся продукты и спортивное питание можно реализовывать в интернет-магазине, если у продавца есть торговый объект, где продают и хранят такую продукцию, а также если продавцом является изготовитель такой продукции (при этом не важно, есть ли у него торговый объект).

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива Число интернет-магазинов в Беларуси с начала года выросло на 6,5%, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и
 
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