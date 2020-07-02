Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

Хатежинский сельсовет предложил на аукцион 3 участка. Самое большое количество заявок – 19 – было подано на участок №90 в д. Старое Село на ул. Повдневой. Участок 14,8 сотки не имеет коммуникаций и был оценен в 28.000 рублей. Он продан на аукционе за 109.000 рублей, или 44.961 доллар США.

По самой высокой начальной цене – за 75.000 рублей - был выставлен на аукцион участок №14 в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. На него претендовали 2 человека. Лот ушел с молотка за 146.154 рубля, или 60.287 долларов США.