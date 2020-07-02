Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка в аг. Колодищи.
На ул. Шпитальника пожелали купить участок на аукционе 15 человек. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 184.000 рублей, или 75.898 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Участок №23 в квартале 765 также оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 39.000 рублей. На него претендовали 8 заявителей. Лот реализован за 102.000 рублей, или 42.074 доллара США.
Хатежинский сельсовет предложил на аукцион 3 участка. Самое большое количество заявок – 19 – было подано на участок №90 в д. Старое Село на ул. Повдневой. Участок 14,8 сотки не имеет коммуникаций и был оценен в 28.000 рублей. Он продан на аукционе за 109.000 рублей, или 44.961 доллар США.
По самой высокой начальной цене – за 75.000 рублей - был выставлен на аукцион участок №14 в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. На него претендовали 2 человека. Лот ушел с молотка за 146.154 рубля, или 60.287 долларов США.
На дешевый участок №4 в д. Мацки Юзуфовского сельсовета подали 11 заявок. Он насчитывает 14,5 сотки, имеет только электричество. При начальной цене 4390 рублей лот продан за 25.000 рублей, или 10.312 долларов США.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Пло-щадьуча-стка, га
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструк-тура *
Нач. цена участка (руб.)
Цена продажи участка (руб.)
Цена продажи участка ($)
1
г. Заславль, ул. Путейская
8,2
1
электричество, газ, водопровод
26.789
28.128
11.602
2
г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 50
8,2
1
электричество, газ, водопровод
29.488
30.962
12.771
3
г. Заславль, ул. Садовая, участок № 51
8,0
1
электричество, газ, водопровод
26.104
27.409
11.306
4
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 765, участок № 23
15,4
8
электричество, газ
39.000
102.000
42.074
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 17
15,0
15
электричество, газ
39.000
184.000
75.898
6
Лошанский с/с, д. Вышково
8,6
1
электричество
6000
6300
2598
7
Лошанский с/с, д. Криницы
15,0
5
электричество, газ
8.200
31.139
12.844
8
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного
16,8
4
-
23.300
45.405
18.729
9
Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 27
13,5
2
-
19.365
28.352
11.695
10
Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 9
15,0
8
-
40.200
94.789
39.099
11
Острошицко-Городокский с/с, д. Селище, участок № 3
13,5
-
-
27.910
-
-
12
Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Центральная, участок № 14
15,0
2
-
75.000
146.154
60.287
13
Папернянский с/с, д. Чучаны, участок № 20
11,7
1
-
30.000
31.500
12.993
14
Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Центральная, участок № 2
13,0
7
-
24.000
67.000
27.636
15
Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 2
13,4
3
-
21.000
37.000
15.262
16
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Повдневая, участок № 90
14,8
19
-
28.000
109.000
44.961
17
Шершунский с/с, д. Чировичи
15,0
-
электричество
4370
-
-
18
Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 5
12,0
8
электричество
25.500
63.000
25.986
19
Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 6
14,5
6
электричество
31.000
66.451
27.410
20
Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 4
14,5
11
электричество
4390
25.000
10.312
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 17 июля. Заявления на участие в торгах принимаются по 13 июля включительно.