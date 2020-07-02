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Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

02.07.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка в аг. Колодищи.

На ул. Шпитальника пожелали купить участок на аукционе 15 человек. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. При начальной цене 39.000 рублей лот продан с молотка за 184.000 рублей, или 75.898 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

Участок №23 в квартале 765 также оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 39.000 рублей. На него претендовали 8 заявителей. Лот реализован за 102.000 рублей, или 42.074 доллара США.


Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

Хатежинский сельсовет предложил на аукцион 3 участка. Самое большое количество заявок – 19 – было подано на участок №90 в д. Старое Село на ул. Повдневой. Участок 14,8 сотки не имеет коммуникаций и был оценен в 28.000 рублей. Он продан на аукционе за 109.000 рублей, или 44.961 доллар США.

По самой высокой начальной цене – за 75.000 рублей - был выставлен на аукцион участок №14 в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. На него претендовали 2 человека. Лот ушел с молотка за 146.154 рубля, или 60.287 долларов США.


Участок в Колодищах продан с молотка за $ 75 тыс., в Лапоровичах – за $ 60 тыс. Результаты аукциона

На дешевый участок №4 в д. Мацки Юзуфовского сельсовета подали 11 заявок. Он насчитывает 14,5 сотки, имеет только электричество. При начальной цене 4390 рублей лот продан за 25.000 рублей, или 10.312 долларов США.

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьуча-стка, га

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструк-тура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

г. Заславль, ул. Путейская

8,2

1

электричество, газ, водопровод

26.789

28.128

11.602

2

г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 50

8,2

1

электричество, газ, водопровод

29.488

30.962

12.771

3

г. Заславль, ул. Садовая, участок № 51

8,0

1

электричество, газ, водопровод

26.104

27.409

11.306

4

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 765, участок № 23

15,4

8

электричество, газ

39.000

102.000

42.074

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 17

15,0

15

электричество, газ

39.000

184.000

75.898

6

Лошанский с/с, д. Вышково

8,6

1

электричество

6000

6300

2598

7

Лошанский с/с, д. Криницы

15,0

5

электричество, газ

8.200

31.139

12.844

8

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного

16,8

4

-

23.300

45.405

18.729

9

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 27

13,5

2

-

19.365

28.352

11.695

10

Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 9

15,0

8

-

40.200

94.789

39.099

11

Острошицко-Городокский с/с, д. Селище, участок № 3

13,5

-

-

27.910

-

-

12

Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Центральная, участок № 14

15,0

2

-

75.000

146.154

60.287

13

Папернянский с/с, д. Чучаны, участок № 20

11,7

1

-

30.000

31.500

12.993

14

Хатежинский с/с, д. Гаище, ул. Центральная, участок № 2

13,0

7

-

24.000

67.000

27.636

15

Хатежинский с/с, д. Клюи, ул. Зелёная, участок № 2

13,4

3

-

21.000

37.000

15.262

16

Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Повдневая, участок № 90

14,8

19

-

28.000

109.000

44.961

17

Шершунский с/с, д. Чировичи

15,0

-

электричество

4370

-

-

18

Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 5

12,0

8

электричество

25.500

63.000

25.986

19

Щомыслицкий с/с, д. Новый Двор, участок № 6

14,5

6

электричество

31.000

66.451

27.410

20

Юзуфовский с/с, д. Мацки, участок № 4

14,5

11

электричество

4390

25.000

10.312

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 17 июля. Заявления на участие в торгах принимаются по 13 июля включительно.

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Сегодня на аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе выставлялось 20 лотов. Торги прошли по 13. На 5 лотов подали по одной...
 
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