«Быть механизатором — мое призвание»- говорит Роман Марецкий

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Роман МАРЕЦКИЙ (на снимке) работает трактористом-машинистом в ОАО «Дубровенский льнозавод». Занесение его имени на Доску почета Дубровенского района — очередное признание заслуг Романа Михайловича за многолетнюю добросовестную работу и достижение высоких производственных показателей по итогам 2019 года.

Роман Марецкий родился и вырос в деревне Пироги. Образ труженика — дисциплинированного, организованного, трудолюбивого — сложился у него с ранних лет: перед глазами был достойный пример отца, посвятившего всю трудовую деятельность сельскому хозяйству.

—Быть механизатором — мое призвание. Мой отец всю жизнь растил и убирал хлеб, не единожды я был у него в помощниках на комбайне, — рассказал Роман Марецкий. — Мои братья и сестра также нашли свое профессиональное призвание в сельском хозяйстве.

Свою трудовую деятельность Роман Марецкий начал в колхозе «На страже» пятнадцать лет назад после окончания Дубровенского лицея. Вскоре это сельхозпредприятие объединили с ОАО «Якубово-Агро». Там семейный экипаж братьев Александра и Романа Марецких стал передовым и занял третье место в республике. Их чествовали на «Дожинках» в Волковыске в 2004 году. К слову, Александр Марецкий, как и его брат Роман, ежегодно занимает лидирующие позиции в соревновании механизаторов агропромышленного комплекса Дубровенского района. Совсем недавно он получал награду как победитель соревнования механизаторов на весенне-полевых работах.

В 2014 году Роман Марецкий пришел на Дубровенский льнозавод. По словам Романа Михайловича, здесь ему не сразу доверили новую технику: дали старенький трактор «Беларус-82» 1996 года выпуска.

—Сейчас у меня четыре единицы техники: три трактора и комбайн КЗС-10К, — говорит механизатор. — С опытом прибавилась и ответственность: работа сложная и требует каждодневных трудовых усилий людей, которые работают не покладая рук с самой капризной культурой, требующей тщательного ухода. Но, несмотря на сложности возделывания льна, работу свою люблю. На льнозаводе особая атмосфера, сплоченный коллектив, достойная зарплата.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.