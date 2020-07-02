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Британия призвала власти Беларуси принять меры для проведения безопасных, мирных, свободных выборов

02.07.2020 21:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Великобритания внимательно следит за развитием событий в Беларуси, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами, заявил замглавы делегации Великобритании в ОБСЕ Никола Мюррей 2 июля на заседании Постоянного совета ОБСЕ.


Фото: Reuters

В своем заявлении Мюррей заявил, что Великобритания уже выражала обеспокоенность по поводу арестов и задержаний в Беларуси журналистов, блогеров, правозащитников и мирных демонстрантов. Текст выступления опубликован на сайте правительства Великобритании.

— На сегодняшний день более 400 человек были задержаны или арестованы, причем многим грозит административное наказание, например, штрафы, а некоторым — уголовное преследование. Среди задержанных были журналисты и работники СМИ, освещавших события, а также блогеры. Как сказал в своем заявлении от 20 июня представитель по вопросам свободы средств массовой информации, «журналисты играют решающую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, особенно связанных с выборами». Мы повторяем его призыв «обеспечить журналистам возможность выполнять свою работу и освещать публичные собрания, не опасаясь задержания», — заявил Мюррей.

Он напомнил, что при создании ОБСЕ страны-участники заявили, что будут уважать право своих граждан принимать участие в управлении своей страной либо напрямую, либо через представителей, которых они свободно выбирают путем честных выборов.

— Соединенное Королевство обеспокоено задержанием Виктора Бабарико, одного из потенциальных кандидатов в президенты, и его сына Эдуарда. Мы также обеспокоены расследованием МВД в связи с предполагаемой причастностью другого претендента, Валерия Цепкало, к «незаконной деятельности». Мы призываем белорусские власти освободить господина Бабарико и его сына из предварительного заключения и уважать верховенство закона, включая право на справедливое судебное разбирательство. Мы также призываем белорусские власти освободить представителей оппозиции и гражданского общества, подвергшихся произвольном арестам и задержаниям.

Великобритания призвала власти Беларуси «предпринять шаги, чтобы представители БДИПЧ ОБСЕ и других организаций смогли наблюдать за предстоящими президентскими выборами».

— Великобритания подтверждает поддержку независимости и суверенитета Беларуси. Народ Беларуси должен определить свое будущее и то, как им управляют. Как друг белорусского народа, мы призываем власти принять меры, необходимые для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов, в том числе с участием независимых наблюдателей, — сказал Мюррей.

 
 
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Великобритания внимательно следит за развитием событий в Беларуси, особенно в связи с предстоящими президентскими выборами, заявил замглавы делегации...
 
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