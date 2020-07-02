Лукашенко поздравил Путина с итогами референдума по поправкам в Конституцию России

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами референдума по поправкам в Конституцию России.



Фото: пресс-служба президента России

— Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства, — говорится в поздравлении, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Лукашенко, своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

— Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период, — сказал он.

Президент убежден, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.

По данным ЦИК России, изменение Основного закона поддержали 77,92% проголосовавших, против выступили 21,27% участников. В Кремле назвали эти результаты «триумфальным референдумом Путину». Напомним, благодаря поправкам Путин получил возможность остаться в должности президента еще на два шестилетних срока.