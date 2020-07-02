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Лукашенко поздравил Путина с итогами референдума по поправкам в Конституцию России
02.07.2020 21:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами референдума по поправкам в Конституцию России.
— Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства, — говорится в поздравлении, сообщает пресс-служба главы государства.
По мнению Лукашенко, своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.
— Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период, — сказал он.
Президент убежден, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.
По данным ЦИК России, изменение Основного закона
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами референдума по поправкам в Конституцию России.
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