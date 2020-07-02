Лукашенко о выборах: Вы без всякой жалости должны определить, с кем дальше будете жить

Источник материала: Tut.by

На торжественном собрании по случаю Дня Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что мы живем в безопасной стране, и призвал белорусов 9 августа «взять голову в руки, подумать и решить вопрос». Сюжет показали в эфире телеканала ОНТ.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент начал выступление на белорусском языке.

— Так адбылося, что амаль тысячу гадоў выразнікамі нашай волі на беларуская зямлі былі выключна каранаваныя асобы. І толькі ў 20 стагоддзі на адвечнае пытанне «А хто там ідзе?» знайшоўся лёсавызначальны адказ. У вельмі складаных умовах трох рэвалюцый, Першай сусветнай и грамадзянскай войнаў на гістарычную сцэну падняў беларускі народ, — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что еще год назад предупреждал, что суверенитет и независимость — это самое дорогое, что есть у любого народа.

— Суверенитет и независимость дорого стоят. Если мы хотим быть суверенными и независимыми, нам надо идти на это, спокойно, без потрясений, не вступая в конфликты ни с какими соседями: дальними, близкими. Нам это не надо, мы мирные люди, мы хотим жить спокойно, жить за свой счет, своим трудом.

Президент затронул и тему идущей в стране предвыборной кампанию.

— И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как мог, так и строил. Как оказалось, не хуже других.

Лукашенко напомнил, что мы живем в безопасной, спокойной стране, другие государства нам завидуют.

— А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами. Поэтому 9 августа без всякой жалости: не надо смотреть на Лукашенко, что он вот это наш, он с нами был. Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие, он не вечен. А жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции, сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, сегодня используют так называемые новые технологии: интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и мы хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период. А вы без всякой жалости должны определить, с кем вы дальше будете жить и как вы будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей, — заявил Лукашенко.

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа. На сегодняшний день документы на регистрацию кандидатом в президенты подали 6 человек: Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Черечень. Все, кроме Валерия Цепкало, преодолели порог в 100 тысяч подписей за выдвижение кандидатом.