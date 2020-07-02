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Минский городской суд отклонил жалобы Бабарико на заключение под стражу
03.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд рассмотрел жалобы Виктора Бабарико и адвоката Дмитрия Лаевского на
— Мотивы решения суда нам не известны, постановление мы также пока не получили. Жалобы рассматривались в закрытом режиме. На это постановление по вопросу заключения под стражу, как и на постановления судов по вопросу задержания, защита будет подавать жалобы в порядке надзора, — сказал Дмитрий Лаевский.
Напомним, 2 июля в Минском городском суде
Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.
Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.
В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико — обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») — по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).
Накануне Генпрокуратура в ответ на многочисленные электронные обращения граждан
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На это постановление по вопросу заключения под стражу, как и на постановления судов по вопросу задержания, защита будет подавать жалобы в порядке надзора.
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