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На Дубровенщине продолжается заготовка кормов

03.07.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине продолжается заготовка кормов

По состоянию на 2 июля в Дубровенском районе убрано 7630 га трав первого укоса (74,1% от плана). Заготовлено 2293 тонны сена (29,4%), 53469 тонн сенажа (41,3%). Всего по району заготовлено 16329 тонн к.ед., или 6,83 ц.к.ед. на условную голову. В целом показатели хода полевых работ в 2020 г. отстают от показателей аналогичного периода прошлого года, но разница быстро сокращается — на утро 2 июля она составляла 2,83 ц. кормовых единиц.

В ОАО «Команина» косовица идет полным ходом. Здесь первым укосом необходимо убрать 770 гектаров трав. На утро 2 июля задание было выполнено на 65%. Всего заготовлено 1326 тонн к.ед., что на 3,52 кормовых единицы меньше, чем в прошлом году аналогичного периода.

—Мы приступили к заготовке кормов на две недели по­зже, чем в прошлом году, — объясняет сложившуюся ситуацию в хозяйстве главный экономист Людмила Зайцева. — Из-за погодных условий травы отставали в росте, затем техника не могла выйти в поле из-за сильных дождей. Но сейчас темпы косовицы возросли, и мы рассчитываем выполнить план в ближайшее время, — добавила Людмила Борисовна.

Основными условиями успешных работ всегда были и остаются исправная техника и опытные механизаторы. Людмила Зайцева заверила, что хозяйство задействовало имеющиеся ресурсы в полном объеме.

—Уже убрано больше 500 гектаров трав, дневная норма выполняется на сто процентов, — обращается к оперативной информации Людмила Борисовна. — Согласно плану заполняются сенажные траншеи, в две из них уже заложено 4600 тонн зеленой массы. Сейчас ведутся подготовительные работы на еще двух траншеях.

Среди отличившихся механизаторов акционерного общества неизменный лидер полевых работ Александр Белоусов. Встретиться с ним можно только ранним утром. Двенадцатичасовой рабочий день Александра Сергеевича начинается с семи, а иногда с шести часов. После проверки и подготовки техники он выезжает в поле. Обедают и ужинают механизаторы там же.

—Первые дни укоса были малорезультативными, — осмат­ривая свой комбайн КВК-800, вспоминал Александр Белоусов, — с семидесяти гектаров хорошо, если удавалось собрать тонн двести. Зеленой массы почти не было, — поясняет он. — Сейчас при хорошей работе можно и пятьсот тонн сделать. Но в среднем выходит 350-400 тонн за день. Результат оптимальный, — заверяет Александр Сергеевич.

В сельском хозяйстве Александр Белоусов уже пятнадцать лет, начинал он на отвозе у своего отца Сергея Николаевича. С тех пор приобретенный опыт и целе­устремленность позволяют Александру Сергеевичу результативно работать на любом этапе технологической цепочки растениеводства и кормозаготовки. При этом отец и сын неизменно работают бок о бок.

—Он всегда говорил, что комбайнером не становятся, а рождаются. Это должно быть в крови, — передает слова отца Александр Белоусов.

Яна ГУРСКАЯ.

 
 
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По состоянию на 2 июля в Дубровенском районе убрано 7630 га трав первого укоса (74,1% от плана). Заготовлено 2293 тонны сена (29,4%), 53469 тонн
 
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