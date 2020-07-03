Льготы по земельному налогу для физических лиц

Источник материала: Полесская правда





Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс) определено, что объектами налогообложения земельным налогом признаются расположенные на территории Республики Беларусь земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности, пожизненного наследуемого владения или временного пользования, а также принятые ими по наследству.

Согласно пункту 7 статьи 239 Налогового кодекса освобождаются от земельного налога:

земельные участки, предоставленные военнослужащим срочной военной службы, гражданам, проходящим альтернативную службу, участникам Великой Отечественной войны и иным лицам, имеющим право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах»;

земельные участки, предоставленные членам многодетных семей (наличие трех и более несовершеннолетних детей);

земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, дачного и гаражного строительства, в виде служебного надела для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) временных индивидуальных гаражей:

а) лицам, имеющим право на пенсию по возрасту,

б) инвалидам I и II группы,

в) несовершеннолетним детям,

г) лицам, признанным недееспособными;

земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания одноквартирного блокированного жилого дома или обслуживания зарегистрированных организацией по государственной регистрации квартир в блокированном жилом доме:

а) лицу, имеющему право на пенсию по возрасту;

б) инвалиду I и II группы;

в) несовершеннолетнему ребенку;

г) лицу, признанному недееспособным

при условии отсутствия регистрации трудоспособных лиц в жилых домах или квартирах в блокированных жилых домах, расположенных на таких земельных участках.

Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии подтверждающих документов и (или) сведений: военнослужащие срочной военной службы, лица, проходящие альтернативную службу, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также лица зарегистрированные по месту жительства в сельской местности и работающие в организации (ее структурных или обособленных подразделениях), расположенной в сельской местности и осуществляющей сельскохозяйственное производство; в организации (ее структурном или обособленном подразделении) здравоохранения, культуры, в учреждении (его структурном или обособленном подразделении) образования и социальной защиты, расположенных в сельской местности, а также пенсионеры, ранее работавшие в указанных организациях (их структурных или обособленных подразделениях).

Вместе с тем, предусмотренные пунктом 7 статьи 239 Налогового кодекса льготы по земельному налогу для физических лиц не распространяется на земельные участки:

предоставленные физическим лицам, если такие участки заняты капитальными строениями (зданиями, сооружениями), предназначенными и (или) используемыми для осуществления предпринимательской деятельности;

предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые.

Инспекция МНС по Пинскому району