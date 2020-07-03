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Льготы по земельному налогу для физических лиц
03.07.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Налоговым кодексом Республики Беларусь (далее – Налоговый кодекс) определено, что объектами налогообложения земельным налогом признаются расположенные на территории Республики Беларусь земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве частной собственности, пожизненного наследуемого владения или временного пользования, а также принятые ими по наследству.
Согласно пункту 7 статьи 239 Налогового кодекса освобождаются от земельного налога:
а) лицам, имеющим право на пенсию по возрасту,
а) лицу, имеющему право на пенсию по возрасту;
при условии отсутствия регистрации трудоспособных лиц в жилых домах или квартирах в блокированных жилых домах, расположенных на таких земельных участках.
Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии подтверждающих документов и (или) сведений: военнослужащие срочной военной службы, лица, проходящие альтернативную службу, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также лица зарегистрированные по месту жительства в сельской местности и работающие в организации (ее структурных или обособленных подразделениях), расположенной в сельской местности и осуществляющей сельскохозяйственное производство; в организации (ее структурном или обособленном подразделении) здравоохранения, культуры, в учреждении (его структурном или обособленном подразделении) образования и социальной защиты, расположенных в сельской местности, а также пенсионеры, ранее работавшие в указанных организациях (их структурных или обособленных подразделениях).
Вместе с тем, предусмотренные пунктом 7 статьи 239 Налогового кодекса льготы по земельному налогу для физических лиц не распространяется на земельные участки:
Инспекция МНС по Пинскому району
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