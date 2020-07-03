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Тихановская: Сергей держится стойко, отвечает на письма, очень благодарен людям за поддержку
03.07.2020 08:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Тихановский чувствует себя нормально, «держится стойко, присутствия духа не теряет», рассказала TUT.BY Светлана Тихановская.
— Вчера у Сергея была адвокат. Он держится стойко, присутствия духа не теряет. После выхода из карцера ему отдали 64 письма, он отвечает всем, кто оставил обратный адрес. Очень благодарен людям за поддержку. В СИЗО, конечно, не без проблем, но они должны разрешиться, — сказала Тихановская.
Напомним, 1 июля в Гродно прошел
13 июня Сергея Тихановского
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Сергея Тихановского после его выхода из карцера, посетил адвокат.
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