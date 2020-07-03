Лукашенко: Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси. Все зависит только от нас

Источник материала: Tut.by

Никто извне не может поколебать белорусский суверенитет. Об этом Александр Лукашенко сказал во время с патриотического шествия «Беларусь помнит!», которое транслировали белорусские госканалы.



Кадр из телетрансляции ОНТ

— Современный мир становится все сложнее и опаснее, — сказал Лукашенко. — Многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост: наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас.

Лукашенко вспомнил о партизанах и подпольщиках, которые действовали во время Великой Отечественной войны. Также он сказал теплые слова в адрес ветеранов.

— Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор — поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа — сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом.



Кадр из телетрансляции ОНТ

Молодежь Лукашенко назвал главным символом сегодняшнего дня.

— Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны — ждите беду.

Также Александр Лукашенко попросил чтить память войны, находясь в любом месте Беларуси.

В ходе шествия около пяти тысяч человек прошли по минскому проспекту Независимости к площади Победы. К вечному огню у монумента Победы возложили гирлянду.



Кадр из телетрансляции ОНТ



Кадр из телетрансляции ОНТ

В шествии принял участие Александр Лукашенко, его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.