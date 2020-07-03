ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси. Все зависит только от нас

03.07.2020 10:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Никто извне не может поколебать белорусский суверенитет. Об этом Александр Лукашенко сказал во время с патриотического шествия «Беларусь помнит!», которое транслировали белорусские госканалы.


Кадр из телетрансляции ОНТ

— Современный мир становится все сложнее и опаснее, — сказал Лукашенко. — Многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост: наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас.

Лукашенко вспомнил о партизанах и подпольщиках, которые действовали во время Великой Отечественной войны. Также он сказал теплые слова в адрес ветеранов.

— Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор — поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа — сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом.


Кадр из телетрансляции ОНТ

Молодежь Лукашенко назвал главным символом сегодняшнего дня.

— Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны — ждите беду.

Также Александр Лукашенко попросил чтить память войны, находясь в любом месте Беларуси.

В ходе шествия около пяти тысяч человек прошли по минскому проспекту Независимости к площади Победы. К вечному огню у монумента Победы возложили гирлянду.


Кадр из телетрансляции ОНТ

Кадр из телетрансляции ОНТ

В шествии принял участие Александр Лукашенко, его сыновья, ветераны, воины-интернационалисты, руководители государственных органов, представители культуры, спорта, медийного сообщества, воспитанники Минского кадетского училища и пионеры, представители общественных организаций, молодежи, трудовых коллективов и духовенства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе шествия около пяти тысяч человек прошли по минскому проспекту Независимости к площади Победы. К вечному огню у монумента Победы возложили гирлянду.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Льготы по земельному налогу для физических лиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика