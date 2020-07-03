Какие президенты поздравили Беларусь с Днем независимости

Источник материала: Tut.by

Руководители зарубежных государств поздравляют Беларусь с Днем независимости. Свои сообщения они направляют в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Путин: Вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей

Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.

«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран», — говорится в поздравлении.



Фото: пресс-служба президента России

Поздравления в адрес Александра Лукашенко также поступили от премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Си Цзиньпин: Китай и далее будет поддерживать выбранный Беларусью путь



Фото: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании отметил, что в последние годы в Беларуси достигнуты огромные успехи в различных сферах государственного строительства, и Китай искренне рад достигнутым результатам.

«Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны. Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с Вами. В ходе недавно состоявшегося между нами телефонного разговора достигнуты важные договоренности о развитии двусторонних отношений. Выражаю готовность совместно с Вами прилагать усилия для продвижения китайско-белорусских отношений и выхода сотрудничества в различных областях на новый уровень на благо двух стран и их народов», — говорится в поздравлении.

Трамп: «Надеемся на продолжение партнерства». Помпео призвал к свободным выборам



Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении в адрес белорусского лидера отметил, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Он выразил удовлетворение по поводу развития белорусско-американских отношений, включая возвращение послов. Американский лидер также надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году. «Мы надеемся на продолжение партнерства по этим вопросам на благо обеих наших стран», — говорится в поздравлении.

Также поздравление Беларуси опубликовал Государственный секретарь США Майк Помпео.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают постоянное стремление белорусского народа к демократическим принципам, включая всеобщие свободы, гражданские свободы и верховенство закона. Мы призываем правительство Беларуси сделать все возможное, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми. Это включает в себя право широкого круга кандидатов на участие в кампании, право граждан собираться мирно и свободно говорить, а также открытый и справедливый подсчет голосов. Все эти основные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси».

В поздравлении говорится, что США стремятся помочь Беларуси развивать и диверсифицировать свою экономику. США вновь заявляют о своей приверженности работе со всеми белорусами, «поскольку вы строите светлое, безопасное и демократическое будущее».

На сайте пресс-службы Александра Лукашенко поздравление от Майка Помпео не упомянуто.

Европейские лидеры: Хотели бы поддерживать диалог даже в непростые времена



Фото: Reuters

«С большим удовольствием направляю Вам, Ваше Превосходительство, мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время», — говорится в поздравлении от королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Народ Беларуси с праздником поздравил Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными. Более того, развитие произошло и в сотрудничестве с Европейским союзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем послании отметил, что в последние годы белорусско-французские отношения, равно как и отношения Беларуси с Евросоюзом, находятся на подъеме, который ему бы хотелось наблюдать и в дальнейшем. «Наши партнерские отношения вносят существенный вклад в усиление региональной стабильности, а также являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси, — говорится в поздравлении французского лидера. — В экономическом плане я разделяю ваше стремление способствовать развитию торговли между нашими странами. Кроме того, мне известно о вашей приверженности восстановлению баланса во внешнеэкономических отношениях страны и улучшению ее привлекательности для иностранных инвесторов».

Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. «Я с удовольствием вспоминаю наши субстанциональные разговоры по случаю Вашего официального визита в ноябре 2019 года. Мы хотели бы поддерживать данный диалог даже в непростые времена», — отмечается в поздравительном послании.

Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла отметил, что связь, которая объединяет две страны, основывается на дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами. Это помогает отношениям между Минском и Римом оставаться крепкими и является стимулом для их дальнейшего углубления. Итальянский лидер также выразил надежду на укрепление диалога между Беларусью и Европейским союзом.

Зеленский: Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога



Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Беларусь является для Украины надежным партнером и соседом, а также страной, которая делает значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе. «В современном мире для наших государств, народы которых всегда исторически связывали тесные социально-культурные и экономические связи, особенно важными являются поддержка и укрепление добрососедских и партнерских отношений, — говорится в поздравлении. — Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога, а также усиления практического взаимодействия на межрегиональном уровне в интересах народов наших стран».

В свою очередь Президент Украины в 1994—2005 годах Леонид Кучма в поздравительном послании отметил: «День независимости Беларуси не похож на то, как отмечаются подобные праздники в других постсоветских странах. Это не годовщина голосования парламента — это день настоящего освобождения от захватчиков вашего родного края. Это напоминание о том, что за подлинную независимость приходится сражаться».

Вот полный список тех, кто прислал поздравления Александру Лукашенко и белорусскому народу: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Сан-Марино, Венгрии, Эстонии, Турции, ОАЭ, Бахрейна, Чехии, Японии, Сингапура, Республики Корея, Вьетнама, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Пакистана, Египта, Монголии, Зимбабве, Кении, Намибии, КНДР, Государства Палестина.

Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.