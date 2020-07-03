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Песков рассказал, что обсуждали Путин и Лукашенко во Ржеве

03.07.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обсудить двусторонние отношения, интеграцию и международные дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Запад».


Фото: пресс-служба президента России

«Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось», — сказал Песков журналистам.

Он рассказал, что лидеры обсудили двусторонние отношения, тему интеграции.

«В целом, обменялись мнениями о международных делах», — добавил пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о встрече так: «Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть».

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области России. На церемонию Путин пригласил Лукашенко во время парада Победы в Москве 24 июня.

Президенты возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах, пообщались с ветеранами и приняли участие в акции «Сад памяти», высадив ели.

 
 
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обсудить двусторонние отношения, интеграцию и международные дела.
 
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