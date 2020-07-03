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Песков рассказал, что обсуждали Путин и Лукашенко во Ржеве
03.07.2020 12:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обсудить двусторонние отношения, интеграцию и международные дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,
«Президенты во Ржеве имели возможность обменяться мнениями. Краткое общение состоялось», — сказал Песков журналистам.
Он рассказал, что лидеры обсудили двусторонние отношения, тему интеграции.
«В целом, обменялись мнениями о международных делах», — добавил пресс-секретарь.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 июня приняли участие в церемонии
Президенты возложили цветы к пьедесталу монумента и почтили минутой молчания память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах, пообщались с ветеранами и приняли участие в акции «Сад памяти», высадив ели.
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во Ржеве имели возможность обсудить двусторонние отношения, интеграцию и международные дела.
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