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3 июля 1961 года Герой Советского Союза, освобождавший Минск, Алексей Семенович Бурдейный зажег Вечный огонь





Главным инженером-проектировщиком последней модернизации площади был Артем Сазонов

2020 год можно считать новым годом рождения Вечного огня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3 июля 1961 года у основания обелиска Площади Победы Алексей Бурдейный зажег огонь. С тех пор пламя не потухало ни разу День Независимости - День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - неразрывно связан с важнейшим символом Великой Отечественной войны - Вечным...

День Независимости - День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - неразрывно связан с важнейшим символом Великой Отечественной войны - Вечным огнем на площади Победы в Минске. Ровно 59 лет назад, 3 июля 1961 года, у основания обелиска почетный гражданин столицы, Герой Советского Союза Алексей Бурдейный зажег огонь. С тех пор пламя не потухало ни разу - подача газа приостанавливалась только на время ремонтных работ. Последняя масштабная модернизация завершилась в мае этого года, два месяца назад.расскажет об истории Вечного огня в Минске. Величественный монумент Победы открыли в 1954 году - к десятилетию освобождения Беларуси. И тогда одноименная площадь во многом отличалась от сегодняшней. Она имела круглую форму, а не овальную, как сейчас, и главное - у подножия еще не горел огонь.Немногие знают, что монумент Победы и Вечный огонь - казалось бы, два неразрывных символа войны - появились в разное время. Обелиск, высотой 40 метров, был установлен здесь, в центре Минска на семь лет раньше, чем зажглось пламя. Традиция чтить память павших воинов неугасаемым пламенем появилась еще во времена Первой мировой. А огонь в Минске стал символическим преемником первого советского Вечного огня на природном газу на Марсовом поле.С тех пор неугасимое пламя отключали лишь на время проведения ремонтных работ. Впервые это случилось в 1984 году из-за строительства минского метро. А в 2019 году площадь вновь закрылась на реконструкцию. Грандиозные ремонтные работы, которые в этом году прошли на площади Победы, не обошли стороной и Вечный огонь. Вот эти гранитные плиты от воздействия огня были фактически разрушены. Их заменили на аналогичные. Полную модернизацию прошла и вся газовая система.Согласно проекту, изменения касались не столько внешней, сколько подземной части огня. Работы усложнялись тем, что фактически с шестидесятых газовая система не менялась.Новая система подачи газа - теперь под стать обновленному позолоченному ордену Победы, венчающему обелиск, и отреставрированным бронзовым горельефам и венкам. Одна из самых величественных площадей страны - Победы - реальное подтверждение - память о героях войны жива.