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Последние годы стали переломными для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Беларуси
03.07.2020 16:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТак, в июне заработал первый центр интегрированных операций Белоруснефти. Он впервые в истории нашей страны будет работать с цифровыми месторождениями. Это совершенно новый для страны проект. Среди последних достижений отрасли - также недавнее открытие сразу трех ранее неизвестных месторождений черного золота и получение Белоруснефтью статуса мировой компании. В ногу с цифровизацией нефтедобычи идет и перезагрузка нефтеперерабатывающего сектора экономики. Курс - на более глубокую переработку нефти и экологически-чистую промышленность. Об IT-будущем и настоящем белорусской нефтяной нивы, расскажет Анна Ковалева.
Рабочий день Александр Кузьминич начинает, что называется, в полях. На нефтяной ниве – почти 30 лет. Сегодня – уже ветеран в добыче черного золота. Замеряет глубину залежей и с первого взгляда отличает виды нефти.
Изменились и методы добычи. Раньше извлекали фонтанным методом.Сейчас - механизированным. Бурят и добывают в разы быстрее - с новейшим оборудованием. Новые подходы и в обслуживании скважин, и в лабораторных исследованиях. Сейчас операторы берут очередную пробу нефти. На этой скважине процедура еженедельная. Уже через 10 минут колбу доставят в лабораторию для контроля качества.
Формула успеха - тандем буровиков, геологов и ученыхК слову, один из храмов нефтяной науки – новый центр хранения керна – единственный в стране. Здесь прошлое и будущее читают по камням. Образцы горных пород поднимают из нефтяных скважин. Они дают ответы на вопросы об истории земли и объемах нефтяных залежей.
Новые научные подходы привели и к новым открытиям. Так, изучение керна только в этом году помогло открыть сразу три ранее не известных месторождений. Их общие запасы - более 3,5 миллионов тонн.
Всего в Беларуси - более 60 месторождений нефтиИ почти 900 добывающих скважин. Прошлый год был во многом рекордным. Удалось добыть почти миллион 700 тысяч тонн черного золота, пробурить 170 тысяч метров земли и тем самым создать более 50 новых скважин.
К слову, бурят и добывают наши нефтяники уже не только на родине. Белоруснефть по праву вернулась в плеяду мировых компаний.
Именно белорусам поручили их добычу. В целом наши специалисты сегодня работают почти на всех континентах планеты. От тропиков до берегов Северного Ледовитого океана.
Следующий шаг – перенести всю нефтедобычу в онлайн-пространство и создать первое цифровое месторождение. Это позволит каждую милисекунду отслеживать процесс добычи нефти и в режиме-онлайн контролировать мельчайшие изменения показателей. Это станет переходом в новую историческую эпоху.
В новую эру входит и промышленный гигант "Нафтан"Здесь запустили новую установку переработки нефти. Через нее прогоняют половину поступающего сырья. Все сложные процессы, скрытые от глаз человека металлом, отображены на мониторе компьютеров. Технические данные отслеживаются непрерывно.
К завершению близится реализация и крупнейшего в истории ивестпроекта. По сути, на территории "Нафтана" возводят новый завод - полностью автономный и сулящий большие дивиденды. Это позволит добиться максимально возможной глубины переработки нефти. Кроме того, из отходов завод будет производить нефтяной кокс - ценное топливо - альтернатива углю и газу.
Глубина переработки нефти растет, а вредных выбросов становятся все меньше. На всех новых объектах – современные технологии и система контроля и безопасности. Так, все новейшие проекты переработки нефти станут переходом к экологически-чистой нефтяной промышленности в Беларуси.
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Так, в июне заработал первый центр интегрированных операций Белоруснефти. Он впервые в истории нашей страны будет работать с цифровыми месторождениями. Это...
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