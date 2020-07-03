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Последние годы стали переломными для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Беларуси

03.07.2020 16:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Так, в июне заработал первый центр интегрированных операций Белоруснефти. Он впервые в истории нашей страны будет работать с цифровыми месторождениями. Это совершенно новый для страны проект. Среди последних достижений отрасли - также недавнее открытие сразу трех ранее неизвестных месторождений черного золота и получение Белоруснефтью  статуса мировой компании. В ногу с цифровизацией нефтедобычи  идет и перезагрузка нефтеперерабатывающего сектора экономики. Курс - на более глубокую переработку нефти и экологически-чистую промышленность. Об IT-будущем и настоящем белорусской нефтяной нивы, расскажет Анна Ковалева.

Рабочий день Александр Кузьминич начинает, что называется, в полях. На нефтяной ниве – почти 30 лет. Сегодня – уже ветеран в добыче черного золота. Замеряет глубину залежей и с первого взгляда отличает виды нефти.
 

Изменились и методы добычи. Раньше извлекали фонтанным методом. 

Сейчас - механизированным. Бурят и добывают в разы быстрее - с новейшим оборудованием. Новые подходы  и в обслуживании скважин, и в лабораторных исследованиях. Сейчас операторы берут очередную пробу нефти. На этой скважине процедура еженедельная. Уже через 10 минут колбу доставят в лабораторию для контроля качества.
  
Последние годы стали переломными для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Беларуси


Формула успеха - тандем буровиков, геологов и ученых

К слову, один из храмов нефтяной науки – новый центр хранения керна – единственный в стране. Здесь прошлое и будущее читают по камням. Образцы горных пород поднимают из нефтяных скважин. Они дают ответы на вопросы об истории земли и объемах нефтяных залежей. 
Новые научные подходы  привели и к новым открытиям. Так, изучение керна только в этом году помогло открыть сразу три ранее не известных месторождений. Их общие запасы - более 3,5 миллионов тонн.

Всего в Беларуси - более 60 месторождений нефти

И почти 900 добывающих скважин. Прошлый год был во многом рекордным. Удалось добыть почти миллион 700 тысяч тонн черного золота, пробурить 170 тысяч метров земли и тем самым создать более 50 новых скважин. 
К слову, бурят и добывают наши нефтяники уже не только на родине. Белоруснефть по праву вернулась в плеяду мировых компаний. 
Именно белорусам поручили их добычу. В целом наши специалисты сегодня работают почти на всех континентах планеты. От тропиков до берегов Северного Ледовитого океана.  
Следующий шаг – перенести всю нефтедобычу в онлайн-пространство и создать первое цифровое месторождение. Это позволит каждую милисекунду отслеживать процесс добычи нефти и в режиме-онлайн контролировать мельчайшие изменения показателей. Это станет переходом в новую историческую эпоху.
 
Последние годы стали переломными для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей Беларуси


В новую эру входит и промышленный гигант "Нафтан"

Здесь запустили новую установку переработки нефти. Через нее прогоняют половину поступающего сырья. Все сложные процессы, скрытые от глаз человека металлом, отображены на мониторе компьютеров. Технические данные отслеживаются непрерывно.
К завершению близится реализация и крупнейшего в истории ивестпроекта. По сути, на территории "Нафтана" возводят новый завод - полностью автономный и сулящий большие дивиденды. Это позволит добиться максимально возможной глубины переработки нефти. Кроме того, из отходов завод будет производить нефтяной кокс - ценное топливо - альтернатива углю и газу. 
Глубина переработки нефти растет, а вредных выбросов становятся все меньше. На всех новых объектах – современные технологии и система контроля и безопасности. Так, все новейшие проекты переработки нефти станут переходом к экологически-чистой нефтяной промышленности в Беларуси. 

 
 
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Так, в июне заработал первый центр интегрированных операций Белоруснефти. Он впервые в истории нашей страны будет работать с цифровыми месторождениями. Это...
 
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