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Наша техника. Экологичный, современный - самый подходящий слоган для продукции компании электробусов

03.07.2020 16:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, символом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и продукция "БКМ Холдинга" – производителя транспорта, известного, как Белкоммунмаш не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Экологичный, комфортный, современный - самый подходящий слоган для продукции компании электробусов, прокатиться на которых по улицам столицы можно все чаще. О преимуществах такого транспорта расскажет проект Агентства теленовостей "Наша техника" (видео).

 
Теги: Новости
 
 
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Кстати, символом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и продукция "БКМ Холдинга" – производителя транспорта,...
 
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