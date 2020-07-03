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Наша техника. Экологичный, современный - самый подходящий слоган для продукции компании электробусов
03.07.2020 16:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКстати, символом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и продукция "БКМ Холдинга" – производителя транспорта, известного, как Белкоммунмаш не только в нашей стране, но и за рубежом.
Экологичный, комфортный, современный - самый подходящий слоган для продукции компании электробусов, прокатиться на которых по улицам столицы можно все чаще. О преимуществах такого транспорта расскажет проект Агентства теленовостей "Наша техника" (видео).
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Наша техника. Экологичный, современный - самый подходящий слоган для продукции компании электробусов
Кстати, символом успешного развития машиностроительной отрасли современной Беларуси по праву считается и продукция "БКМ Холдинга" – производителя транспорта,...
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