Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это мы - это про нас. Geely Geely в этом году представит сразу несколько новых моделей. А в 2021 году китайский бренд планирует пересадить белорусов за руль электромобиля. Сегодня опытная...

Geely в этом году представит сразу несколько новых моделей. А в 2021 году китайский бренд планирует пересадить белорусов за руль электромобиля.Сегодня опытная модель проходит тестирование на заводе под Борисовом. Крупнейшее совместное белорусско-китайское предприятие, которое всего три года на авторынке Беларуси и уже в лидерах продаж.