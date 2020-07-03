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Это мы - это про нас. Geely
03.07.2020 16:18 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTGeely в этом году представит сразу несколько новых моделей. А в 2021 году китайский бренд планирует пересадить белорусов за руль электромобиля.
Сегодня опытная модель проходит тестирование на заводе под Борисовом. Крупнейшее совместное белорусско-китайское предприятие, которое всего три года на авторынке Беларуси и уже в лидерах продаж.
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Geely в этом году представит сразу несколько новых моделей. А в 2021 году китайский бренд планирует пересадить белорусов за руль электромобиля. Сегодня опытная...
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