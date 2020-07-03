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Банки страны стали самостоятельными полноценными институтами, заслужив доверие со стороны граждан

03.07.2020 16:32 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

За годы независимости многое сделано для стабилизации финансово-экономической ситуации. Банки стали самостоятельными полноценными институтами, заслужив доверие со стороны граждан. Мы имеем государственные гарантии сохранности вкладов, можем получать доступные займы и решать с их помощью самые сложные задачи. Нацбанк, как регулятор, неоднократно получал лестные отзывы о продуманной монетарной политике на результат. О главных ее составляющих - Ольга Анищенко. 

Третий раз в нынешнем году в стране снижается ключевая ставка Национального банка, всякий раз выходя на минимальные значения

С 1 июля - 7,75 % годовых. Таков теперь главный ориентир для финансовой системы. Надо сказать, тенденция к снижению многолетняя. А вообще третий год кряду ставка рефинансирования теряет в весе и при этом каждый раз обновляет рекордно низкие значения в истории страны. Ведь меньше 10 % она не была никогда ранее. 
Почему ставка всегда в топе новостей? Главное - это показатель устойчивости финансовой системы, если речь, конечно, о ее снижении. Опуская ставку, Нацбанк сигнализирует - цены под контролем. Это всегда зеркало инфляционных процессов. И еще одна хорошая новость: чем ниже ставка, тем дешевле кредиты. И не важно, кто заемщик.
Вообще монетарная политика регулятора  в лице Нацбанка  получает немало благосклонных отзывов. Удается обходиться без жестких мер, сдерживать инфляцию, давать в долг дешево, как никогда раньше. И кстати, глобальный локдаун этой политике не препятствовал. Да, финансовой системе во всем мире сейчас непросто. Но поддержка людей и экспортеров сегодня на первом месте.

"Приятные" кредитные проценты повышают популярность займов

Все последние годы, когда ставка рефинансирования пикировала, портфель банковских кредитов тоже шел на рекорд. Белорусы одолжили у банков уже свыше 14 миллиардов долларов. Для сравнения - еще год назад было двумя миллиардами меньше.
В целом, кредитный бум - это история, которой уже четвертый год. Куда проще стало купить в долг не только товары, но сделать крупные приобретения, решить жилищный вопрос. При ставке, скажем, больше даже 15 % (а в истории были и трехзначные ее значения) о том, чтобы построить квартиру, даже мечтать не приходилось. Ну а если подумать глобальнее, доступные кредиты оживляют экономику - предприятия могут инвестировать и развиваться. 

Золотовалютные резервы - еще один важный индикатор финансовой стабильности, своего рода подушка безопасности страны

Золото и валюта - эти запасы нужны для реагирования на возможные внешние шоки. И чем эти запасы больше, тем больше уверенности, что на случай экономических сложностей проблем не будет. Все последние годы страна наращивает свои денежные резервы. И даже пандемия кардинально не меняет эти планы.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: "С учетом той нагрузки, которая ложится на экономику, мы остаемся в прогнозных параметрах. У нас показатель 7,3 млрд на конец года. Наши оценки показывают, что эта величина будет немного больше".

В деньгах измеряют и доверие белорусов к банковской системе

 Ведь, если люди несут деньги в банки, а не хранят под подушкой, значит, условия доходности устраивают всех. Депозиты демонстрируют рост. С начала года он заметный. А в целом во вкладах белорусы хранят больше 23 миллиардов рублей. Быстрые депозиты выросли с начала года даже больше, чем вдвое. Но так называемых безотзывных вкладов (когда деньги кладут надолго) еще больше. И если отдают банкам на длительный срок, точно значит - доверяют! 

В истории так было не всегда. Двойные курсы и отсутствие валюты в обменниках, заоблачная ключевая ставка, неподъемные кредиты - финансовый рынок некогда не на шутку штормило. Многие уже и не вспомнят. Взвешенная монетарная политика оставила эти сложности в прошлом, позволив даже в не самых простых условиях, вызванных - как сейчас - пандемией, не ожидать явной финансовой турбулентности, не переживать за долгоиграющие жизненные планы, реализуемые в долг, и не волноваться за сохранность своих сбережений.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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За годы независимости многое сделано для стабилизации финансово-экономической ситуации. Банки стали самостоятельными полноценными институтами, заслужив доверие...
 
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