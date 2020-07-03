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Правительство увидело выход белорусской экономики на траекторию роста

03.07.2020 17:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит позитивную картину у белорусской экономике на фоне соседей.

«Экономика - это залог благосостояния народа, возможность развиваться и идти вперед. Нет экономики - нет того фундамента, на котором стоит государство», - заявил сегодня Головченко.

Глава правительства обратил внимание, что Беларусь после распада СССР смогла не только сохранить промышленность, но и вывести ее на качественно новый уровень, не потеряла ни одного крупного предприятия. «И это есть одно из достижений независимости», - уверен руководитель правительства.

Премьер признал, что сейчас сложный период. «Он связан прежде всего с тем, что мы открытая экспортоориентированная экономика, завязаны на внешние рынки. Естественно, очень тяжело, когда закрываются рынки, снижается потребление. Тем не менее, даже в этих условиях ВВП снизился меньше, чем в соседних странах, которые обладают, казалось бы, более мощной подушкой безопасности», - цитирует Романа Головченко БелТА.

По его словам, «на их фоне удается поддерживать более позитивную картину». «А сейчас уже мы видим выход на траекторию роста. Поэтому будем держаться», - подчеркнул чиновник.

"В фундамент независимости каждый должен заложить свой кирпичик на своем месте", - заключил премьер-министр.

 

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко видит позитивную картину у белорусской экономике на фоне соседей.
 
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