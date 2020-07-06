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В Японии появились дома белорусского производства
06.07.2020 09:07 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКомплекс деревянных домов из Шклова возвели в японском городе Урума префектуры Окинава. Подготовка проекта началась два года назад во время визита группы японских бизнесменов на филиал "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Иностранных гостей заинтересовали хорошее качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева.
Хиромичи Ватанабэ, председатель группы межпарламентской дружбы "Япония - Беларусь": "Эти дома поставлены из Беларуси и сделаны из белорусской древесины. Думаю, они станут важным и известным символом белорусско-японских дружбы. Очень важно, что эти дома экологичные и полезные для здоровья, а значит, будут очень популярны здесь".
Руслан Есин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии: "Сегодня знаменательный день в отношениях Беларуси и Японии, налажен прямой контакт, контакт, который служит связующим звеном между бизнесом, политикой и культурой. Именно белорусские изделия из дерева на Окинаве сегодня свидетельствуют о том, что все мы вместе мы можем сделать. С экспортерами, с представителями бизнеса, вместе с представителями парламентов двух стран нам удалось сделать главное - белорусской уголок на Окинаве".
Во время встречи белорусского посла с японскими коллегами также обсудили новые формы двусторонней торговли, в частности производство традиционной японской одежды из белорусского льна, а также поставку молочной продукции в региональные торговые сети.
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Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японском городе Урума префектуры Окинава. Подготовка проекта началась два года назад во время визита группы...
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