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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Японии появились дома белорусского производства Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японском городе Урума префектуры Окинава. Подготовка проекта началась два года назад во время визита группы...

Комплекс деревянных домов из Шклова возвели в японском городе Урума префектуры Окинава. Подготовка проекта началась два года назад во время визита группы японских бизнесменов на филиал "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Иностранных гостей заинтересовали хорошее качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева.Во время встречи белорусского посла с японскими коллегами также обсудили новые формы двусторонней торговли, в частности производство традиционной японской одежды из белорусского льна, а также поставку молочной продукции в региональные торговые сети.