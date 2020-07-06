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Курсы валют на 6 июля
06.07.2020 11:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 42 копейки, евро - 2 рубля 73 копейки и 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших торгах доллар подешевел, евро и российский рубль прибавили в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 42 копейки, евро - 2 рубля 73 копейки и 3 рубля 44 копейки...
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